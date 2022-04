Domani atteso sit-in all'assessorato all'Economia

Secondo giorno di protesta dei lavoratori ex Pip di Palermo. I dipendenti si sono dati appuntamento presso la sede dell’assessorato del Lavoro di via Trinacria. Ciò al fine di avere un incontro con l’assessore Antonio Scavone e con i vertici della macchina burocratica regionale. Una tre giorni di protesta annunciata dalle sigle sindacali che dovrebbe portare i lavoratori domani all’assessorato all’Economia. Sul tavolo delle trattative, oltre alle questioni relative ai sussidi e al cosiddetto bonus Renzi, rimane la richiesta del piano di stabilizzazione del personale ex Pip.

La protesta degli ex Pip in via Trinacria

Una battaglia, quella per la stabilizzazione, che va avanti da oltre vent’anni. Una strada lastricata di promesse mai mantenute, come specificato dal sindacalista della Rsa Cisl Giovanni Parrino. “Stiamo manifestando per avere delle notizie fatta dal dottore Sciacca. Domani continueremo lo sciopero all’assessorato al Bilancio per capire dall’assessore Armao a che punto è il tavolo romano. Non possiamo rimbalzare da un ufficio ad un altro ogni giorno. Continueremo a manifestare ad oltranza. La prossima settimana saremo alla presidenza della Regione”.

“Chiediamo la stabilizzazione dei lavoratori”

Giovanni Parrino si concentra poi sulle questioni poste sul tavolo delle trattative. Fra queste, al primo posto, trova spazio quella relativa alle stabilizzazioni. Questione sulla quale si sarebbe aperto uno spiraglio a livello nazionale. “Per prima cosa chiediamo la stabilizzazione dopo 22 anni di lavoro in nero, senza avere versati contributi. Speriamo che questo sia l’anno giusto. Abbiamo più volte sentito prospettive di stabilizzazione, senza poi avere una concretizzazione. Rispetto alla manifestazione tenuta mercoledì, abbiamo ottenuto due delle tre cose che avevamo chiesto: il pagamento del sussidio di aprile e la relazione che doveva andare in via Trinacria. Rimane sul tavolo la questione legata al pagamento del bonus Renzi, ma per quello si dovrà aspettare qualche altro giorno”.

Mercoledì il blocco stradale fra via Praga e viale Strasburgo

La protesta odierna segue a quella tenutasi nella giornata di mercoledì 27 aprile all’incrocio fra via Praga e viale Strasburgo. Un folto gruppo di lavoratori aveva bloccato la normale circolazione del traffico. Ciò per richiedere il pagamento del sussidio del mese di aprile, nonché il pagamento del cosiddetto bonus Renzi, relativo al quadrimestre gennaio-aprile 2022.