La compagnia aerea americana United ha ufficializzato l’apertura della nuova rotta Palermo – Newark (New York), da maggio a settembre 2025, con tre frequenze: lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo sarà operato da un B767/400.

Il programma della United

Già nel 2020, prima della pandemia, United aveva in programma il volo con la Grande Mela. Il Covid, però, mise in soffitta il collegamento. Adesso, United si ripresenta a Palermo per una nuova esperienza, mantenendo l’impegno preso quattro anni fa di ritornare a volare dal capoluogo siciliano.

“Il consiglio di amministrazione ha lavorato con grande passione e impegno per riportare la rotta a Palermo – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – Ringrazio l’intera struttura di Gesap per il lavoro svolto fin qui, e ringrazio la compagnia americana per aver puntato ancora una volta sull’aeroporto di Palermo”.

Il lavoro della United

United servirà cinque destinazioni in Italia a partire dal 21 maggio con il lancio del suo servizio stagionale non-stop tre volte settimanale tra Newark/New York-Palermo. I viaggiatori, si legge nel comunicato stampa della compagnia aerea rilasciato subito dopo l’annuncio, potranno sperimentare la ricca storia della Sicilia, le spiagge lussuose e l’architettura straordinaria, tra cui la famosa chiesa barocca, Casa Professa, e il teatro dell’opera più grande d’Italia, Il Massimo.

Questo nuovo volo si aggiunge al servizio esistente di United per Venezia, Napoli, Milano e Roma, incluso l’unico vettore statunitense che serve l’Italia dalla costa occidentale. Il volo sarà operato su un Boeing 767-400, rendendo United l’unica compagnia aerea con posti reclinabili in Business Class tra gli Stati Uniti e Palermo. Con la crescente domanda di viaggi verso l’Italia che si prevede continuerà nel 2025, così come è successo nel 2024, United offrirà ora più accesso al Paese che mai con un collegamento diretto alla destinazione più popolare della Sicilia.

