Domani Salvini andrà anche all'Ars

Oggi il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Palermo. Salvini parlerà al Teatro “Al Massimo”, e in contemporanea, all’esterno, andrà in scena la manifestazione delle sardine.

La manifestazione viene presentata come “pacifica” ma la Questura ha previsto robuste misure di sicurezza per evitare incidenti, sia a Ballarò che a piazza Verdi, dove il leader parteciperà al raduno leghista. Prima di lasciare Palermo, Salvini domani sarà nella sede dell’Ars, l’assemblea regionale, per battezzare il gruppo della Lega.

In occasione dell’arrivo di Salvini e della manifestazione delle Sardine, oggi 3 febbraio, su richiesta delle autorità competenti, l’Ufficio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea del traffico veicolare in alcune vie e piazze cittadine.

In particolare, il provvedimento ordina dalla mezzanotte alle ore 22 di domani il divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata per le seguenti aree:

– VIA G. ROSSINI (tratto compreso tra via Scarlatti e piazza Verdi): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

– VIA G. DONIZETTI (tratto compreso tra via Scarlatti e piazza Verdi): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

– VIA A. SCARLATTI (intero tratto): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

– VIA A. FAVARA (intero tratto): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

– PIAZZA DELLE STIGMATE (intera area): Divieto di sosta con rimozione coatta.

– PIAZZA VERDI (area compresa tra via Donizetti, via Favara, via Mura di S. Vito, e via Volturno): Divieto di sosta con rimozione coatta.

– VIA MALTA (tratto compreso tra il civico 13 ed il civico 21, sul lato sinistro nel senso di marcia, di fronte ai posti riservati ai veicoli di servizio della Polizia di Stato).

Stesso divieto, ma fino alle ore 20 di domani, per le aree di:

– PIAZZA CASA PROFESSA (intera area): Divieto di sosta con rimozione coatta.

– VIA DEL PONTICELLO (intero tratto): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.