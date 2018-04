La manifestazione dedicata alla cucina alla Fiera del Mediterraneo

Tre giorni dedicati alla ristorazione hanno trasformato la Fiera del Mediterraneo di Palermo, in un salotto culinario. Incontri, confronti , showcooking, convegni, interventi dei professionisti del settore tra chef, maestri pasticceri e gelatai, pizzaioli, barman, campioni di mixology, campioni di latte art, ad Expocook.

Ospiti guest, chef e maestri regionali, nazionali e internazionali, protagonisti della seconda edizione: Gert klotzke Presidente della Commissione World Chef, Rocco Pozzulo Presidente Federazione Cuochi Italiani, Pino Cuttaia Presidente Le Soste di Ulisse, Roberto Rosati Responsabile Dipartimento Emergenze e solidarietà F.I.C., Pietro Pupillo, Davide Giambruno, e Fabio Potenzano componenti N.I.C. (Nazionale Italiana Cuochi), Paolo Romeo vincitore del Cous Cous Fest 2017, Claudio Ruta, Giovanni Cappello,Toni Lo Coco, Giuseppe Costa, Gioacchino Gaglio, Salvatore Campisi, Nuccia Triscari e Alberto Rizzo, componenti de Le Soste di Ulisse; Giuseppe Giuliano Resp. Nazionale Comparto Pasticceria F.I.C. e Coach & Supervisor del Culinary Team Palermo , Giacomo Perna Presidente A.P.C.P.PA., Maestro Pizzaiolo Daniele Vaccarella Presidente Sicilin School of Pizza.

A distanza di sei mesi, Expocook ritorna con la seconda edizione, raddoppiando i numeri; un grande successo considerando, la presenza di grandi aziende e grandi marchi, per poi evidenziare che, pur svolgendosi durante tre giorni settimanali, l’affluenza dei visitatori ha superato i 20.000 accrediti di accessi gratuiti.

Entusiasmo da parte degli espositori, che evidenziano “la Sicilia meritava, il salone della ristorazione, non più un mercatino come altri hanno organizzato, ma Expocook è un luogo serio e professionale, dove finalmente oltre ad incontrare i grandi professionisti della ristorazione, i nostri clienti vengono a trovarci e non dobbiamo andar noi a cercarli, come accade in ogni Fiera del mondo.