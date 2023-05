Il 9° anniversario dell’omicidio di Daniele Discrede

Ricorre quest’anno il 9° anniversario dell’omicidio di Daniele Discrede, commerciante ucciso a Palermo il 24 maggio 2014 durante un tentativo di rapina. Il comitato spontaneo “Verità e Giustizia per Daniele Discrede” ha organizzato diverse iniziative per ricordare quel tragico evento. La novità principale è il ricordo di Angela Di Pasquale, mamma di Daniele, deceduta proprio il 24 maggio alle ore 22, un anno fa. Lo stesso identico orario in cui il figlio se n’è andato mentre in ambulanza veniva trasportato in ospedale dopo la sparatoria. Mamma Angela, come tutti i familiari e tutti coloro affettivamente legati a Daniele, ha lottato come una leonessa affinchè si potesse giungere a scoprire gli assassini del figlio. Risultato che ancora oggi appare lontano dal potere essere raggiunto.

Caso archiviato dalla Procura

La Procura di Palermo ha disposto l’archiviazione del caso. “Mamma e noi tutti – afferma Vito Discrede, fratello di Daniele – siamo stati sempre stati accanto al lavoro degli inquirenti e dei magistrati. Ma certamente l’archiviazione del caso ci ha lasciato una grande amarezza, specie oggi al pensiero che mamma è andata via con questo immenso punto interrogativo nel cuore. Voglio sperare che appena incontrantasi con Daniele, egli gli abbia raccontato la verità di quanto successo”. Alla commemorazione di questo delitto si aggiunge da oggi il ricordo di una donna, colpita dalla perdita di un figlio che nessun genitore dovrebbe mai subire. Sempre impegnata in una lotta civile e di giustizia.

Il lavoro con le scuole

Il comitato spontaneo “Verità e Giustizia per Daniele Discrede” sta portando avanti un lavoro con le scuole. Nei giorni scorsi si sono svolti alcuni incontri con gli alunni delle terze medie dell’istituto comprensivo “Giuliana Saladino” del quartiere San Giovanni Apostolo e dell’istituto comprensivo Buonarroti di via Castellana, nel rione Passo di Rigano. Presente Vito Discrede che ha raccontato la vicenda tragica che ha portato al decesso di Daniele. Ma anche le lunghe vicissitudini giudiziarie che sinora non hanno portato all’individuazione dei colpevoli di quell’omicidio. Gli alunni redigeranno elaborati e disegni su quanto appreso durante gli incontri. I migliori saranno premiati con dei libri dal comitato spontaneo “Verità e Giustizia per Daniele Discrede”.

La commemorazione

Inoltre domani, mercoledì 24 maggio, dalle ore 9,30 alle 12 nella villetta di via Roccazzo le scolaresche parteciperanno alla commemorazione davanti la lapide che ricorda il commerciante. Parteciperanno i familiari della vittima ed il comitato. Alle ore 18 nella chiesa di San Giovanni Apostolo sarà celebrata la messa in memoria di Daniele e della mamma. Alla 19.30 sempre nella villetta di via Roccazzo familiari e amici deporranno un omaggio floreale davanti la targa. “Un velo di amarezza – si legge in una nota del comitato – traspare in quanti sono coinvolti in questa dolorosa vicenda. Nel constatare che, nonostante il tempo passato, dal quartiere e dalla città, nessun aiuto è arrivato per agevolare le indagini. Nemmeno in forma anonima, come se il ricordo dell’omicidio di Daniele Discrede dovesse essere fagocitato dall’oblio, come spesso accade in questa martoriata città”.

