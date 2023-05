La procura aveva chiesto l’ergastolo

La seconda sezione della corte d’assiste presieduta da Vincenzo Terranova ha condannato Alessandro Sammarco a 23 anni e 10 mesi per l’omicidio di Natale Caravello, il padre di una ragazza che si era opposto alla relazione tra i due giovani. La procura aveva chiesto l’ergastolo.

L’omicida di appena 20 anni, che aveva subito confessato il delitto dopo essersi consegnato, è difeso dall’avvocato Corrado Sinatra. La vittima di 46 anni, giardiniere alla Reset in servizio al cimitero dei Rotoli, nel marzo dell’anno scorso era stato affrontato da Caravello che esplose contro l’uomo alcuni colpi di pistola.

Secondo il giovane il giardiniere sarebbe stato il responsabile dell’amore non corrisposto di una delle figlia della vittima. Secondo l’avvocato Corrado Sinatra i fosse trattato non di omicidio volontario, ma preterintenzionale invocando la “legittima difesa putativa”.

Il giovane temeva per la sua vita e andava in giro armato. La pistola con cui ha ucciso Caravello, comprata a Ballarò per 600 euro non è mai stata trovata. Il giovane ha sempre detto che non voleva sparare. Aveva visto che il giardiniere durante la discussione ha infilato la mano nel borsello e temendo di essere ferito a sparato.

La ricostruzione dell’omicidio

Tre colpi di pistola calibro 22 hanno ucciso Natale Caravello, il 46 enne di Brancaccio, dipendente Reset, assassinato dal fidanzato della figlia Alessandro Sammarco, 20 anni, reo confesso. Un colpo ha raggiunto Caravello alle spalle e due, esplosi di lato, sono arrivati al cuore: circostanze che fanno dubitare che Sammarco abbia sparato senza l’intenzione di uccidere. L’autopsia è stata eseguita nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Sammarco si è costituito poche ore dopo il delitto e ha confessato di aver sparato per paura durante una discussione con l’uomo, ma ha negato di aver voluto assassinare Caravello.

“Non lo volevo uccidere”

“Non volevo uccidere Natale Caravello – ha detto Sammarco durante l’interrogatorio – Ero solo impaurito per la sua reazione. Me lo sono trovato davanti all’improvviso. Non ho sparato per ucciderlo. E’ stata una follia. Solo una follia per cui dovrò pagare”. Sammarco restò in carcere per la gravità dei fatti, perché avrebbe potuto commettere altri efferati delitti e inquinare le prove. Gli venne contestato l‘omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

