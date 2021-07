Per il 7 luglio prevista allerta gialla a Messina

Ondate di calore a Palermo con bollino giallo per il 6 luglio (35 gradi percepiti)

Bollino arancione per la giornata del 7 luglio (36 gradi percepiti)

Rischio incendi arancione in tutta la Sicilia

Fiamme lambiscono Enna, evacuati alcuni centri turistici

Non si placano le ondate di calore a Palermo. Il 6 luglio sarà una giornata da bollino giallo, mentre per il 7 l’allerta sarà arancione. Lo comunica la protezione civile regionale che ha diramato il bollettino 134 valido dalle 0.00 del 5 luglio per le 24 ore successive.

A Palermo, quindi, per il 6 luglio la temperatura massima percepita si attesterà sui 35 gradi mentre per il giorno successivo sarà di 36 gradi. Valore che farà innalzare a livello 2 (arancione), l’allerta.

Bollino giallo anche a Messina

Per la giornata del 7 luglio, Messina avrà allerta gialla per una temperatura massima percepita di 35 gradi.

Rischio incendi arancione in tutta l’isola

La nota della protezione civile informa anche sul rischio incendi. Pericolosità media e preallerta arancione in tutte le province dell’Isola.

Fiamme lambiscono Enna

Due vasti incendi stanno lambendo Enna. Le fiamme sono divampate dagli arbusti che circondano il distributore di carburante Esso ad Enna Bassa ed hanno risalito velocissimamente il costone fino a raggiungere la strada San Calogero, una delle arterie che portano al Castello e dove ci sono decine di case che sono state fatte evacuare. I turisti ed i visitatori compresi 12 archeologi dell’Università di Siena che sono ad Enna per una missione sono stati fatti uscire dall’antico maniero. Sul posto la Forestale e i vigili del Fuoco mentre sono operativi due elicotteri.

“Ho chiesto l’invio immediato dei canadair – dice il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – Temiamo che le fiamme possano raggiugere anche il Museo del Mito”.