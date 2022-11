Al via la novantesima tappa stagionale domani, sabato 12 novembre, dell’Open Day itinerante dell’Asp di Palermo. I camper dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo saranno a Ficarazzi dove, in via Nassirya, e nei locali del Municipio, saranno garantite una lunga serie di prestazioni.

Tutti gli esami disponibili gratuitamente

Gli esami, tutti gratuiti e con accesso diretto, comprendono la prevenzione cardiovascolare, lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili, lo screening del tumore della mammella, lo screening del cervicocarcinoma e la distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto.

Anche vaccini anti Covid e antinfluenzali

In funzione, come in tutte le tappe dell’Open Day dell’Asp, anche il “Punto vaccinale mobile” per le somministrazioni, anche domiciliari, anticovid ed antinfluenzali. A Ficarazzi gli operatori dell’Azienda sanitaria somministreranno anche i vaccini “tradizionali” obbligatori e raccomandati, e cioè: Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella. In funzione anche uno sportello amministrativo per effettuare operazioni che solitamente vengono assicurate negli uffici dell’Asp, come cambio medico, rinnovo tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito ed esenzione ticket per patologia.

Ultima tappa a Misilmeri

A Misilmeri sono state complessivamente 233 le prestazioni della prevenzione cardiovascolare, mentre 49 i prelievi dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili, 50 le mammografie, 55 tra Pap Test ed Hpv Test e 37 i Sof test distribuiti. Buona anche l’affluenza al punto vaccinale mobile con 100 somministrazioni tra anticovid e antinfluenzale, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 57 richieste.