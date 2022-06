si svolgerà il 7 giugno

Nell’ambito dei programmi di prevenzione oncologica, purtroppo rimasti sostanzialmente al palo durante il periodo maggiormente critico della pandemia da nuovo coronavirus, prosegue in provincia di Palermo il percorso dei camper della prevenzione dell’Asp.

Il Villaggio della Salute ad Altavilla Milicia

L’Open Day Itinerante dell’Azienda ha fatto tappa il 31 maggio ad Altavilla Milicia dove in Piazza Belvedere è stato allestito il “Villaggio della salute”. Dal mattino (con inizio alle 9.45) fino alle 16.30 gli utenti del comprensorio hanno avuto la possibilità di aderire ai programmi di screening oncologici effettuando sia la mammografia (rivolta a donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di età) che il Pap Test o HPV Test, quest’ultimo screening per accertare l’eventuale presenza di papilloma virus (pazienti nella fascia anagrafica 25-64 anni).

Il Sof test per la ricerca di sangue occulto nelle feci

Inoltre, nel solco del programma di prevenzione del tumore del colon-retto è stato distribuito anche il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (esame rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni). Questo test è in grado di rilevare la presenza di eventuali tracce di sangue originate da alterazioni (talvolta anche benigne prima di una loro mutazione più aggressiva) a carico dell’intestino.

L’importanza della prevenzione oncologica

L’importanza della prevenzione oncologica sta tutta nei numeri. Infatti, escludendo i carcinomi della cute non melanomi, i tumori alla mammella e del colon-retto rappresentano da soli un quarto delle neoplasie più frequentemente diagnosticate (fonte AIRC).

Il prossimo Open Day itinerante il 7 giugno a Baucina

Secondo quanto si apprende dal sito dell’ASP, “un’apposita area sarà dedicata altresì alla vaccinazione anticovid con possibilità, per gli utenti intrasportabili, di ricevere la somministrazione anche a domicilio”. Lo sportello amministrativo si occuperà inoltre delle eventuali richieste di esenzione ticket per fascia di reddito.

Il successivo Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo è previsto per martedì 7 giugno a Baucina.