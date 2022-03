Il camper farà tappa domani a Trappeto in via Fiume

E’ in programma domani, domenica 20 marzo, a Trappeto la 42° tappa dell’open day itinerante, iniziativa sulla prevenzione oncologica organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Dalle 9.45 alle 16.30 i camper degli screening saranno in via Fiume dove gli utenti avranno la possibilità di effettuare, gratuitamente e senza necessità di prenotazione, alcuni test.

Mammografia e soft test

La mammografia (per donne di età compresa tra 50 e 69 anni) e il Pap Test o Hpv Test (donne di età compresa tra 25 e 64 anni). Nell’ambito dello screening del tumore del colon retto si potrà ritirare il Sof Test per la ricerca del sangue occulto delle feci (uomini e donne tra 50 e 69 anni di età).

Vaccini anche a domicilio

Accettazione e sala d’attesa per gli utenti saranno all’interno dei locali della scuola media “Danilo Dolci”, così come l’intero servizio vaccinazione anti covid19. Gli operatori dell’Asp di Palermo garantiranno la somministrazione domiciliare anche agli utenti intrasportabili. Un’area sarà dedicata alla vaccinazione della fascia pediatrica (5-11 anni). Sempre all’interno della scuola verrà allestita una postazione con personale amministrativo ed informatico che andrà incontro ad ogni esigenza dell’utenza.

Nel week-end scorso a Lampedusa

Nello scorso fine settimana l’open day dell’Asp di Palermo aveva fatto tappa a Lampedusa e si è chiuso con un bilancio di 363 somministrazioni per le vaccinazioni anti covid19. All’interno del poliambulatorio di contrada Grecale, gli operatori dell’Asp hanno allestito un “punto vaccinale occasionale” attivo, in modalità open day, sia la mattina che il pomeriggio. Buona la risposta della cittadinanza con 35 prime dosi, 142 di seconde e 186 booster, mentre sono state 23 le vaccinazioni alla fascia pediatrica (5-11 anni). Dall’inizio della campagna vaccinale (nel mese di gennaio del 2021) l’Asp di Palermo ha somministrato, complessivamente, a Lampedusa 12.176 dosi, di cui 4.948 prime, 4.521 seconde e 2.697 booster. Il prossimo open day dell’Azienda sanitaria di Palermo è in programma nelle Pelagie il 19, 20 e 21 aprile.