Nel palermitano arriva il camper per la prevenzioni dei carcinomi

Screening oncologici e vaccinazioni anti covid19 domani, martedì 1 marzo, a Cinisi nell’Open Day Itinerante organizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 9.45 alle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele Orlando, nello spazio antistante il municipio, i cittadini del comprensorio avranno la possibilità di effettuare diversi tipi di esami.

Quali esami è possibile effettuare

Sara possibile sottoporsi a: mammografia, nell’ambito dello screening del tumore della mammella per donne di età compresa tra 50 e 69 anni; Pap Test o Hpv Test, lo screening del tumore del cervicocarcinoma per donne di età compresa tra 25 e 64 anni; Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci, screening del tumore del colon retto per persone tra 50 e 69 anni di età. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.

Anche punto vaccinale

All’interno dei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale sarà, inoltre, allestito un “punto vaccinale occasionale” per la somministrazione di prima, seconda o dose booster. Un’area sarà dedicata alla vaccinazione anticovid della fascia pediatrica, dai 5 agli 11 anni. Gli operatori dell’ufficio mobile, infine, andranno incontro ad ogni esigenza dell’utenza anche nel rilascio del green pass.

Mille mammografie negli Open Day itineranti dell’Asp di Palermo

Dal 13 novembre scorso a Bolognetta alla giornata dell’1 febbraio a Piana degli Albanesi, è stata costante l’affluenza record di utenti agli screening oncologici dell’open day Itinerante dell’Asp di Palermo. In 24 tappe organizzate in altrettanti comuni della provincia (comprese le isole di Ustica e Lampedusa) sono state 1.004 le mammografie effettuate a bordo del camper dedicato, un numero record di partecipazione, soprattutto, di utenti che, a causa della pandemia, non avevano aderito alla lettera d’invito dell’Asp per la prevenzione del tumore della mammella.

Diagnosticati 7 tumori in fase precoce

Sono, già, stati diagnosticati 7 tumori in una fase precoce della malattia e sono in corso 24 approfondimenti diagnostici. Ma sono tutte le prestazioni di screening ad avere riscontrato il “gradimento” degli utenti che hanno apprezzato il modello itinerante proposto dall’Azienda sanitaria del capoluogo. Sono stati, finora, 742 gli esami nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma (162 Pap Test e 580 Hpv Test). Sono stati, invece, 995 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito del tumore del colon retto. In caso di test positivo, l’utente viene avviato ad un percorso programmato e pianificato di approfondimento diagnostico e terapeutico del tutto gratuito, nel rispetto di rigorosi indicatori di qualità previsti a livello nazionale e internazionale.