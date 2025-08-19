Un operaio questa mattina è rimasto ferito in via dei Cipressi a Palermo. L’operaio infortunato è stato notato per strada da una vettura dei carabinieri con una ferita alla gamba provocata da un flex.

Il lavoratore si trovava fuori da un appartamento. Non è chiaro se stesse eseguendo dei lavori di ristrutturazione. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Civico. Ha perso molto sangue.

Sono intervenuti i carabinieri, i militari del Nil e i tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo che dovranno accertare dove si trovasse l’operaio e verificare se tutte le norme di sicurezza previste sono state rispettate.