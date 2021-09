Senza Green pass nel centro scommesse, niente mascherine in trattoria

Diversi controlli della polizia all’Albergheria

Rinvenuti in due giorni 31 grammi di sostanze stupefacenti

Complessivamente sei le sanzioni a persone che hanno trasgredito le norme anti-covid19

Proseguono i controlli della polizia nell’ambito dell’operazione Alto Impatto disposta dal questore di Palermo Leopoldo Laricchia. Sotto la lente d’ingrandimento, il quartiere dell’Albergheria dove, nelle giornate del 14 e 15 settembre, gli agenti del commissariato Oreto Stazione hanno effettuato posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, operazioni antidroga, controlli anti assembramento e verifiche amministrative sugli esercizi commerciali.

La droga nascosta nell’immondizia

In tale contesto, nella giornata di martedì 14 ottobre, nel corso dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la sezione investigativa del commissariato Oreto, con personale della squadra mobile e della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso Pubblico, ha rinvenuto presso Largo Peppino Denaro, all’interno di un veicolo abbandonato, colmo di immondizia, un panetto di hashish del peso di circa 22 grammi.

Inoltre, nei pressi di piazza Conte Federico, all’interno di un vaso di piante posto in un cortiletto, sono state rinvenute, invece, 14 bustine di plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di circa 14 grammi.

Nella giornata di mercoledì, sempre in piazza Conte Federico, all’interno di un bidone dell’immondizia, i poliziotti hanno trovato tre dosi di marijuana, per un peso complessivo di 5 grammi.

La droga rinvenuta, per un totale di 41 grammi, è stata sequestrata a carico di ignoti.

Le violazioni sulla normativa Covid19

Contestualmente ai controlli anti droga, la squadra della divisione polizia amministrativa e sicurezza della Questura, nel corso di un accesso ispettivo presso un centro scommesse, nei pressi di via Porta di Castro, ha sanzionato per la violazione della normativa sul Covid19 tre avventori sprovvisti di Green Pass. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa al gestore dell’attività commerciale per la mancata attività di vigilanza.

In corso Tukory, invece, il titolare di una trattoria, insieme alla moglie, è stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa Covid19 sul mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Numerosi i posti di controllo effettuati da personale del Reparto Prevenzione Crimine, nel corso dei quali sono state identificate circa 150 persone, controllati 41 veicoli ed elevata una sanzione al Codice della Strada.

Nei prossimi giorni, nuovi controlli

Il servizio continuerà nei prossimi giorni: “La polizia – si legge in una nota della questura – prosegue incessantemente il suo impegno al fianco dei cittadini all’interno di quartieri con particolari criticità. Ed in tale contesto, continuano i servizi straordinari di controllo del territorio rientranti nel protocollo di sicurezza ‘Alto Impatto'”.