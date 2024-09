Dopo l’annullamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Palermo avvenuto martedì scorso, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), in accordo con il Ministero della Salute, ha disposto la ripetizione del voto.

Riunione per le nuove date

Il Presidente dell’Ordine di Palermo, Toti Amato, ha convocato una riunione del Consiglio direttivo per definire le nuove date delle elezioni. Le nuove elezioni si svolgeranno entro la fine dell’anno.

Esposti e botte e risposta

Intanto è bufera all’ordine dei medici dopo un esposto e uno scambio di accuse fra Amato e Imburgia dopo l’annullamento delle elezioni. “E’ mio preciso dovere difendere l’onorabilità mia personale ma soprattutto dell’Ordine dei Medici, istituzione al centro di attacchi chiaramente preordinati. già ben prima delle elezioni avevo presentato alla polizia postale una serie di documenti che ora accompagnerò con altro materiale”. Questa la risposta del Presidente dell’ordine dei medici di Palermo Toti Amato alla diffusione della notizia della presentazione di un esposto alla procura all’indomani dell’annullamento delle elezioni. Una delegazione della lista Rinnovare con in testa il candidato presidente Giovanni Imburgia si è recata alla Procura di Palermo per formalizzare un esposto. Oltre all’esposto Imburgia chiede di Commissariare l’ordine di Palermo.

Cosa è successo

Sono state annullate quando stavano per concludersi le elezioni del consiglio direttivo dell’ordine dei medici di Palermo. La decisione è stata assunta nell’ultima giornata di votazioni della seconda convocazione poco prima della chiusura definitiva dei seggi. L’annullamento è stato deciso a causa della segnalazione di un iscritto all’albo che ha rilevato una firma anomala da parte di un altro votante dato per presente ma che invece non avrebbe votato. La segnalazione è arrivata dalla dottoressa Ornella Barraco che, mentre stava firmando il registro per ritirare la scheda elettorale, si è accorta che sotto il suo nome, tra i votanti, compariva in ordine alfabetico quello del fratello, con a fianco una firma fatta a penna. A questo punto la dottoressa Barraco ha segnalato al presidente del seggio il fatto che il fratello si trova fuori città, ed esattamente a Torino, da circa una settimana e appare, dunque, impossibile che possa essersi presentato a votare. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine.

Like this: Like Loading...