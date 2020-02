Si chiama Paolo Petralia, ha 26 anni e da domani sarà uno dei nuovi assessori comunali di Palermo. Il giovanissimo appena nominato è la sorpresa della nuova giunta Orlando alla guida della città. L’istrionico sindaco di Palermo ha scelto la riunione della sua maggioranza per annunciare, un po’ a sorpresa, ma forse neanche troppo, la nuova formazione.

E il colpo di scena è proprio la scelta di Petralia come nuovo assessore comunale a Turismo e Sport. La quota politica, se così la si può definire, è anomala. Petralia è un assessore/sardina o almeno così viene definito da chi è vicino all’entourage anche se in realtà le sardine sostengono di non essere state consultate e dunque, in un certo senso, lo disconoscono come loro espressione. Maa certamente il neo assessore non è solo quello non è solo quello. La giovane sorpresa, infatti, anche se è indicata come prelevata direttamente da quel movimento politico che si definiva apartitico ma che ha smosso le coscienze della sinistra riportandola, in parte, alle urne nelle scorse settimane nel Paese è anche figlio del Procuratore generale di Reggio Calabria Bernardo Petralia. Dovrà occuparsi anche di politiche giovanili e internazionalizzazione, quest’ultimo un pallino di Orlando. Petralia è anche un giovane iscritto al Pd ma anche dal partito informalmente fanno sapere che nessuno è stato consultato e la scelta è stata autonoma da parte di Orlando

Per il resto ci sono dei ritorni in tutto spolvero. Emilio Arcuri e Sergio Marino sono i due grandi rientri. Si tratta di due nomi ‘pesanti’ e per certi versi anche scomodi. Per assegnare le deleghe ai nuovi assessori dell’allargamento della giunta il primo cittadino ne preleverà alcune dalle competenze del re della mobilità di Palermo Giusto Catania ma anche compiti fino ad ora in capo agli assessori Mattina e Prestigiacomo.

Per Arcuri si tratta di un ritorno anche a deleghe già ricoperte ovvero i Lavori pubblici delega ricoperta quando si chiamava edilizia privata, per l’ex vice sindaco c’è anche la delega all’Innovazione; Marino tornerà ad occuparsi di ambiente e pulizia quindi di Rap, ma anche di Reset. Con questi cambiamenti Fabio Giambrone sarà vice-sindaco e assessore alla Polizia municipale mentre Catania, mantiene Mobilità e Urbanistica perdendo solo la Rap. Maria Prestigiacomo, mantiene i rapporti con le altre ex municipalizzate Amap e Amg, Giuseppe Mattina mantiene le Attività sociali e cede il Decentramento ma non ad uno dei nuovi arrivati, bensì a Giovanna Marano che resta anche assessore alla Scuola.

Nel complesso si tratta di un allargamento perchè gli assessori passano da 8 a 11. E sempre oggi il sindaco ha anche nominato un nuovo commissario per i cimiteri dopo polemiche e inchieste. Una giornata di scelte importanti e delicate che lasceranno sicuramente qualcuno contento ma qualcun’altro molto meno.

Ecco i nominativi e le deleghe dei componenti della Giunta comunale che risultano dopo il conferimento degli incarichi.

Sindaco Leoluca Orlando

Comunicazione, Gesap, Autorità Portuale e Avvocatura

Vice Sindaco Fabio Giambrone

Organizzazione, Personale, PM, Coime, Decoro Urbano e Servizi demografici

Assessore Adham Darawsha

Attività culturali, Consulte, Partecipazione democratica

Assessore Emilio Arcuri

Edilizia Privata, SUE, Condono, Innovazione, Rapporti funzionali con SISPI

Assessore Giusto Catania

Urbanistica, Mobilità, Rapporti funzionali con AMAT, Ambiente

Assessore Roberto D’Agostino

Bilancio, Tributi, Patrimonio, Cimiteri

Assessore Giovanna Marano

Scuola, Lavoro, Questioni di genere, Decentramento

Assessore Sergio Marino

Ville Giardini, Verde, Rapporti funzionali con Reset e RAP

Assessore Giuseppe Mattina

Cittadinanza solidale, Dignità dell’abitare, Edilizia Residenziale Popolare

Assessore Paolo Petralia

Turismo, sport, politiche giovanili e relazioni internazionali

Assessore Leopoldo Piampiano

Suap, Attività Economiche, Mercati, Sanità e Diritti degli animali

Assessore Maria Prestigiacomo

Rigenerazione Urbana, Mari e coste, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Manutenzioni impianti comunali, scuole e impianti sportivi, Rapporti funzionali con AMAP e AMG.

“Si tratta di una scelta che prosegue nel percorso di unione di esperienza e innovazione – ha detto il sindaco – in una visione che unisce competenze e professionalità locali con una grande apertura internazionale. Una visione che mira ad affrontare con concretezza i temi della città guardando al futuro”.