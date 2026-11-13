UniCredit e Coldiretti rilanciano la sfida della competitività

Una filiera che vale quasi tre miliardi di euro, rappresenta oltre il 16% dell’intera produzione ortofrutticola italiana e continua a trainare occupazione, export e sviluppo economico. È il quadro emerso durante la nuova tappa del Forum delle Economie – Italian EXPerience promosso da UniCredit alla Camera di Commercio del sud est Sicilia, in collaborazione con Coldiretti Sicilia e dedicato a uno dei comparti simbolo del Made in Sicily: l’ortofrutta.

L’iniziativa ha riunito imprenditori, istituzioni, associazioni di categoria ed esperti del settore per fare il punto sulle prospettive di crescita di una filiera che conferma la Sicilia come protagonista assoluta dell’agricoltura mediterranea. Al centro del confronto i dati contenuti nello studio “Il settore ortofrutticolo siciliano. Analisi della filiera” realizzato dal centro studi Divulga, che evidenzia il ruolo strategico dell’Isola nel panorama nazionale e internazionale.

I numeri della Sicilia

I numeri raccontano una leadership difficile da eguagliare. La Sicilia concentra infatti oltre l’80% della produzione italiana di limoni, il 60% delle arance e il 67,2% delle mandorle. Tra le produzioni di maggior valore economico spiccano il pomodoro, che genera oltre 549 milioni di euro, il limone con 401 milioni e l’arancia con 397 milioni di euro.

Determinante anche il peso del distretto serricolo tra Vittoria e Pachino, il più importante d’Italia, che produce oltre 380 mila tonnellate di pomodoro da mensa, pari a circa il 34% dell’offerta nazionale, mentre la Sicilia contribuisce a circa il 40% della produzione italiana di uva da tavola. Un ruolo di primo piano è ricoperto inoltre dalla provincia di Siracusa, che da sola rappresenta circa il 22% dell’intera produzione ortofrutticola regionale.

Ma la forza del comparto non si misura soltanto nei campi. L’ortofrutta siciliana guarda sempre più ai mercati esteri. Le esportazioni regionali di prodotti freschi e secchi raggiungono infatti 663 milioni di euro, inserendosi in un export agroalimentare complessivo che supera i 2 miliardi di euro. Un risultato sostenuto anche dalla crescente attenzione alla qualità certificata, con eccellenze riconosciute a livello internazionale come il limone di Siracusa IGP, l’arancia Rossa di Sicilia IGP e il pomodoro di Pachino IGP.

Malandrino (Unicredit): la Sicilia ha un ruolo strategico

«La Sicilia riveste un ruolo strategico, confermandosi il cuore dell’ortofrutticoltura mediterranea e la prima regione italiana del comparto», ha sottolineato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, evidenziando come la filiera sia chiamata ad affrontare sfide complesse, dalle trasformazioni dei mercati all’innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione alla valorizzazione delle produzioni tracciabili.

Sulla stessa linea il presidente di Coldiretti Sicilia, Francesco Ferreri, che ha ribadito il valore della filiera come strumento di tutela della qualità, della salute dei consumatori e del reddito degli agricoltori. «L’ortofrutta rappresenta uno dei comparti vitali dell’economia siciliana ed è al tempo stesso volano di sviluppo e garanzia di qualità alimentare», ha affermato.

Dal confronto è emersa una visione condivisa: il futuro dell’ortofrutta siciliana passerà dalla capacità di investire in innovazione, sostenibilità, gestione efficiente delle risorse idriche, logistica e aggregazione delle imprese. Un percorso considerato essenziale per rafforzare ulteriormente la competitività di una filiera che continua a rappresentare uno degli asset più importanti dell’economia regionale e uno dei principali ambasciatori del made in Sicily nel mondo.