Nascerà una struttura ospedaliera modulare nelle immediate vicinanze dell’ospedale Ingrassia per garantire l’assistenza sanitaria durante i tre anni di lavori di riqualificazione. È questa la soluzione emersa dall’incontro decisivo tra le organizzazioni sindacali e l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, che permette di scongiurare lo smantellamento temporaneo dell’area di emergenza e il trasferimento di reparti e personale negli altri presidi della città.

Il fronte comune di sindacati e sindaci

La proposta di allestire un presidio provvisorio “a moduli” a ridosso dell’attuale struttura è arrivata in maniera unitaria dal tavolo sindacale, composto dalle sigle Cimo, Aaroi Emac, Fvm, Anaao Assomed, Fials, Uil Fpl, Nursing Up e Nursind. Durante il vertice, i rappresentanti dei lavoratori e la quasi totalità dei sindaci del comprensorio presenti hanno infatti alzato un muro contro l’ipotesi iniziale di spalmare posti letto, medici e infermieri negli altri ospedali palermitani.

Una soluzione, quella del trasferimento, giudicata impraticabile perché avrebbe privato un intero quadrante della città e della provincia di un punto di riferimento vitale per le urgenze, mettendo al contempo a rischio la sede lavorativa degli operatori.

L’impegno della Regione e i costi dell’operazione

L’assessore Marcello Caruso ha accolto la proposta avanzata dal fronte sindacale. Il titolare della Salute si è assunto l’impegno formale di sollecitare il governo della Regione Siciliana affinché vengano reperite in tempi rapidi le risorse economiche necessarie per realizzare la struttura provvisoria.

L’operazione ha però un costo rilevante che richiede una copertura finanziaria immediata:

15 milioni di euro: è l’investimento stimato per allestire l’ospedale a moduli.

26 milioni di euro: sono le risorse già stanziate per la ristrutturazione vera e propria dell’Ingrassia, un cantiere che durerà complessivamente tre anni.

Corsa contro il tempo verso il 1° luglio

Il cronoprogramma non consente rallentamenti. Per rispettare le scadenze legate ai finanziamenti della riqualificazione, la consegna dell’ospedale Ingrassia alla ditta appaltatrice dovrà avvenire entro il prossimo 1° luglio.

Bisognerà dunque accelerare al massimo le procedure burocratiche e tecniche: solo garantendo la rapida messa in funzione dei moduli esterni sarà possibile svuotare i reparti e avviare i cantieri nei tempi stabiliti, evitando il collasso della rete dell’emergenza-urgenza a Palermo.