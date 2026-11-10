La Regione Siciliana mette in campo una contromisura straordinaria contro l’emigrazione giovanile e stanzia almeno trenta milioni di euro. È il cosiddetto “pacchetto giovani”, la principale sorpresa dell’ultimo minuto annunciata dal presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, integrata a completamento della manovra finanziaria regionale.

L’intervento legislativo, articolato in quattro provvedimenti specifici, mira a incentivare l’autoimpiego, a sostenere l’avvio delle start up locali e a creare opportunità concrete di inserimento nel mercato del lavoro, guardando soprattutto alle esigenze dei neolaureati. L’obiettivo dichiarato dal governo regionale è chiaro: convincere le nuove generazioni a non partire, offrendo alternative reali affinché il futuro occupazionale e sociale della Sicilia non continui a dipendere inevitabilmente da un biglietto di sola andata verso il Nord Italia o verso l’estero.

L’ombra della sanità: l’accantonamento riduce la manovra

Se le politiche giovanili rappresentano la spinta allo sviluppo, la Finanziaria deve però fare i conti con la complessa gestione finanziaria dell’emergenza sanità. Le perdite e gli squilibri di bilancio delle Asp e dei principali ospedali dell’Isola sono stimati, al 30 giugno, nell’ordine di 650 milioni di euro complessivi. Una cifra enorme che costringe Palazzo d’Orléans a una strategia di forte prudenza contabile.

Per blindare i conti in vista della chiusura d’anno, il governo Schifani accantonerà a scopo cautelativo ulteriori 103 milioni e 900 mila euro, che andranno ad aggiungersi ai 300 milioni già precedentemente messi da parte per coprire il disavanzo delle aziende sanitarie. A causa di questo imponente blindaggio dei fondi, l’impatto reale della manovra economica subisce una necessaria contrazione: le risorse effettivamente spendibili scendono dal miliardo e mezzo iniziale a circa un miliardo e 400 milioni di euro.

Resta aperto lo scontro sul precariato locale

Accanto al nodo economico della sanità, si preannuncia una stagione di forti tensioni sociali sul fronte del mercato del lavoro e del precariato storico. Il testo della Finanziaria non prevede infatti alcun aumento del monte ore lavorativo per gli ex Lsu (Lavoratori socialmente utili) attualmente impiegati in regime di part-time all’interno dei Comuni siciliani.

Il diniego del governo al passaggio verso il full-time per questi dipendenti rischia di alimentare un aspro scontro con i lavoratori e con le sigle sindacali, che da tempo rivendicavano la stabilizzazione oraria delle ore contrattualizzate. La scelta dell’esecutivo traccia una linea di rigore finanziario che esclude nuovi esborsi per gli organici comunali, lasciando aperta una ferita sindacale nel cuore della pubblica amministrazione regionale.