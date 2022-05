il 6 maggio ad ingresso libero

Un concerto di beneficienza in favore dell’Ucraina nel duomo di Monreale. Ad organizzarlo, venerdì 6 maggio, alle ore 21, l’associazione culturale e il coro “Harmonices Mundi”, diretto dal maestro Fabio Ciulla, insieme alla basilica cattedrale di Santa Maria Nuova e il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

“Et in terra pax”

“Et in terra pax” il nome evocativo dell’evento che accoglie le inquietudini per i venti di guerra sul continente europeo e intende diffondere la speranza della pace quale valore supremo della convivenza fra i popoli.

Pennisi: “Chiamati ad essere portatori di speranza e operatori di pace”

“Siamo chiamati – ha detto monsignore Michele Pennisi – ad essere portatori di speranza, operatori di pace e, stando vicini alle sofferenze delle vittime di tutte le guerre, ad aprirci alla solidarietà e all’accoglienza dei profughi ucraini e di tutte le persone costrette a lasciare la loro patria a causa di guerre, persecuzioni e calamità naturali”.

Un messaggio di pace in musica

“Anche noi – sostiene l’associazione – in coro, vogliamo portare il nostro messaggio di pace nel modo che conosciamo meglio: la musica”.

Il duomo di Monreale, patrimonio Unesco, simbolo di unione fra Oriente ed Occidente, scrigno di culture che si sono unite per lasciare in eredità bellezza e luce, sarà, ancora una volta, cassa di risonanza per un messaggio che attraverso il linguaggio universale della musica diffonde il valore della pace. La bellezza aurea del duomo di Monreale è il risultato di tre diverse culture, araba normanna e bizantina, che hanno scelto la convivenza fra di loro.

I proventi devoluti alla Caritas diocesana di Monreale, ingresso libero

Le voci del coro “Harmonices Mundi” canteranno il rifiuto della guerra e la solidarietà nei confronti del popolo ucraino che necessita di sostegno internazionale, ma anche di aiuto materiale. I proventi della raccolta fondi, infatti, saranno devoluti alla Caritas diocesana di Monreale. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.