L’idea è di “collegare” il sito col museo “Pitrè”

“Presentiamo oggi i preziosi lavori di recupero e restauro della Casina Cinese (nota a tutti come la ‘Palazzina Cinese’, ndr) ed entriamo nel merito degli interventi effettuati. Lo facciamo grazie a una pubblicazione molto dettagliata e approfondita che testimonia il lavoro svolto dalla Regione Siciliana per mantenere e valorizzare questo straordinario edificio, unico e originale. Un altro tassello di quell’opera di recupero e valorizzazione della memoria su cui è quotidianamente impegnato il governo regionale. Nel futuro di Palermo non può non esserci un collegamento stabile, da offrire ai visitatori, tra la Palazzina Cinese, e l’annesso museo etnografico Giuseppe Pitrè”. Parole dell’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, aprendo i lavori di presentazione del volume “Itinerari dei beni culturali. La Casina Cinese nel Parco della Real Favorita a Palermo”, in corso al Museo archeologico regionale Salinas.

Testi in italiano e inglese

Il volume, con testi in italiano e inglese, è stato realizzato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per il Crid, il centro regionale per la Catalogazione e Documentazione; la realizzazione è stata curata da Giulia Davì ed Eliana Mauro che hanno riportato nel testo anche gli studi e le analisi storico-critiche di questa particolare architettura, considerata una delle più riuscite applicazioni di tipologie e repertori cinesi in Europa. Presenti all’incontro di stamattina la dirigente generale dei dipartimento Beni culturali Mariella Antinoro, la direttrice del centro regionale per l’Inventario, la catalogazione e la documentazione Laura Cappugi, la soprintendente dei beni culturali di Palermo Selima Giuliano e la direttrice del museo archeologico regionale “Antonino Salinas” Caterina Greco.

La situazione ad oggi

La palazzina Cinese da qualche tempo soffre del peso del tempo e della carenza di manutenzione. Le pareti esterne sono in diversi punti scrostate e colorite, ci sono anche ampie chiazze di umidità, segno di qualche infiltrazione. C’è anche qualche distacco di intonaco qua e là. La casina Cinese è un’antica dimora reale dei Borbone realizzata da Giuseppe Venanzio Marvuglia a partire dal 1799 su commissione di Ferdinando III di Sicilia. L’opera si presenta con uno stile estremo orientale: il corpo centrale termina in alto con un tetto a pagoda sorretto da un tamburo ottagonale. La casina Cinese si trova margine del parco della Favorita, ai confini della riserva di Monte Pellegrino.