COLPITA ANCHE LA PROVINCIA

Il maltempo continua a flagellare il territorio di Palermo e provincia. Sulla zona in questione, la Protezione Civile Regionale aveva emesso un bollettino di allerta arancione per rischio idro-geologico.

Previsioni poi confermate dai fatti. Sul capoluogo siciliano si è abbattuta una tempesta di vento e di pioggia, che ha causato danni sul territorio comunale e non solo.

Caduto ponteggio a Palazzo d’Orleans

Fra questi, quelli avvenuti a piazza Indipendenza dove, a causa del vento, è caduto giù il ponteggio di un edificio in ristrutturazione accanto al sede della Regione a Palazzo d’Orleans. Le folate hanno spazzato via prima il telo che copriva il ponteggio e poi hanno fatto cadere l’impalcatura. Struttura che sarebbe finita anche su alcune auto parcheggiate.

I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere alcune auto di automobiliste rimaste intrappolate nelle strade trasformate in torrenti dalle acque meteoriche. Un fatto di certo non nuovo per il capoluogo siciliano. Diversi gli allagamenti in città nella zona di via Belgio, via La Malfa e nella zona degli ospedali Civico e Policlinico. Nonostante il maltempo, il personale del corpo dei vigili del fuoco è intervenuto per spegnere gli incendi scoppiati su due vetture. Le auto si trovavano una a Partinico e una a Santa Flavia.

Le previsioni per la giornata di oggi

Piogge, venti forti, temporali, neve in altura e temperature fredde con miglioramento nelle ore pomeridiane. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 7 dicembre. Tra Sicilia e bassa Calabria ancora occasione per rovesci e temporali, specie su Messinese e Palermitano, in graduale assorbimento a partire dal primo pomeriggio.

Possibili disagi nel Palermitano, Messinese, Trapanese e Catanese per un allerta gialla (ieri era arancione su Palermo e Trapani) diramata dalla protezione civile regionale nell’avviso 21340 di ieri. In particolare per precipitazioni “Sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici centroorientali, specie nelle prime ore della giornata, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti versanti settentrionali centroorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli”.