Palermitani non restano a casa, 380 denunciati solo domenica, 99 a Monreale

Ignazio Marchese di

23/03/2020

Tanti palermitani non hanno rispettato ieri l’obbligo di restare a casa. I carabinieri nel capoluogo hanno eseguito oltre 1500 controlli. Per 380 persone trovate fuori per strada è scattata la denuncia per non avere rispettato il decreto del governo. Centinaia di persone che non avevano alcuni giustificato motivo di trovarsi fuori dal proprio domicilio. Tutti sono stati segnalati alla procura e rischiano un’ammenda da 206 euro. Oltre a Palermo anche a Monreale sono indisciplinati. Nel centro alle porte di Palermo nel fine settimana i carabinieri hanno eseguito centinaia di controlli. Sono stati denunciate 99 persone trovati fuori casa senza alcun giusto motivo. Anche per loro è scattata la denuncia.

Tanti palermitani non hanno rispettato ieri l’obbligo di restare a casa. I carabinieri nel capoluogo hanno eseguito oltre 1500 controlli.

Per 380 persone trovate fuori per strada è scattata la denuncia per non avere rispettato il decreto del governo. Centinaia di persone che non avevano alcuni giustificato motivo di trovarsi fuori dal proprio domicilio. Tutti sono stati segnalati alla procura e rischiano un’ammenda da 206 euro.

Oltre a Palermo anche a Monreale sono indisciplinati. Nel centro alle porte di Palermo nel fine settimana i carabinieri hanno eseguito centinaia di controlli.

Sono stati denunciate 99 persone trovati fuori casa senza alcun giusto motivo. Anche per loro è scattata la denuncia.