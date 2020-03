La richiesta della Ugl Sicilia alla Regione

Assunzioni temporanee di autisti soccorritori ed infermieri per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Sicilia. Lo chiede la Ugl Sicilia alla Regione per la Seus 118. La richiesta è stata avanzata dal sindacato con una nota inviata al presidente della Regione, Nello Musumeci, ed agli assessori regionali Ruggero Razza e Gaetano Armao.

La Ugl ha sottolineato come con la grave emergenza epidemiologica in atto la mole di lavoro sia aumentata, anche in relazione ai casi di sospetto coronavirus da prelevare. “Il personale è esausto per il lavoro massacrante e particolarmente impegnativo e, tra malattia, pensionamenti, trasferimenti e assenze motivate a vario titolo, a coprire i turni non bastano più neanche le numerose ore di straordinario accordate – dicono i segretari regionali delle federazioni Sanità e Medici, Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri -. Per questo, chiediamo al Governo regionale che apra nell’immediato a delle assunzioni temporanee di autisti soccorritori ed infermieri, per far fronte a questa situazione di eccezionale necessità di risorse umane, marcata da un organico da tempo ridotto al minimo”.

Oltre alle assunzioni, la Ugl ha chiesto di dotare le ambulanza di personale medico, considerata la fase altamente delicata che impone una maggiore attenzione in tutta la filiera del soccorso. “Siamo certi che questa nostra proposta, ancora una volta, verrà presa in carico ed attuata a tutela dei lavoratori, che ci auguriamo possano avere anche più dispositivi di protezione individuale a disposizione, e dell’efficienza del servizio – concludono dalla Ugl Sanità e Medici Sicilia.