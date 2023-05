Un palermitano di 52 anni è caduto dal quarto piano questa mattina in piazza Scaffa a Palermo. L’uomo è caduto nel lucernario. Nonostante la caduta da un’altezza così alta l’uomo è rimasto vivo.

La caduta gli ha causato la fratture delle gambe e il ricovero in ospedale.

I medici stanno eseguendo tutti gli esami per accertare che non vi siano lesioni interne. Sono intervenuti in soccorso i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che stanno indagando sull’episodio. Al momento non si esclude nessuna possibilità.