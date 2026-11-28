La scuola si conferma avamposto fondamentale di educazione civica, ascolto e cittadinanza attiva nel cuore di Palermo. Lunedì 30 novembre, alle ore 10:30, il plesso “Madre Teresa di Calcutta” dell’Istituto Comprensivo Statale “Perez – Madre Teresa di Calcutta” (in via Maqueda 53) aprirà le porte alla cittadinanza per una doppia inaugurazione: il nuovo Spazio d’Ascolto “Teresa” – pensato per offrire supporto e accoglienza ai giovani studenti – e la mostra fotografica “Donne e Legalità”.

Venti ritratti per non dimenticare e gli allestimenti degli studenti

L’esposizione è composta da 20 pannelli fotografici che raccontano altrettante storie di donne i cui sogni, affetti e speranze sono stati spezzati dalla violenza mafiosa. Un percorso di memoria reso ancora più significativo dal coinvolgimento diretto dei ragazzi dell’istituto, che hanno curato l’allestimento delle scale del plesso per introdurre i visitatori alla mostra.

Il progetto T.E.R.E.S.A. e gli interventi

L’iniziativa di lunedì rappresenta il momento conclusivo e di restituzione pubblica del Progetto T.E.R.E.S.A. (acronimo di Territorio, Empowerment, Rispetto, Educazione, Sostegno, Ascolto), promosso dall’associazione LIFE and LIFE ETS e realizzato grazie al contributo del Comune di Palermo nell’ambito dell’Avviso pubblico “Donne e Legalità 2026” (art. 1, comma 589, Legge n. 234/2021).

All’inaugurazione prenderanno parte la dirigente scolastica dell’ICS “Perez – Madre Teresa di Calcutta”, Marina Usala, e l’assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo, Mimma Calabrò. Interverranno inoltre l’avvocato Pierluca Orfici, che ha curato la mostra e i laboratori sulla legalità nelle classi, e la vicepresidente di LIFE and LIFE ETS, Valentina Cicirello, che ha invece seguito i laboratori dedicati all’educazione emotiva, al rispetto e alla parità di genere.