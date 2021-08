Era partito da Palermo, animali salvati dai carabinieri nel bolognese

Diciotto cani di razza sono stati recuperati dai carabinieri della stazione bolognese di Pianoro, trovati domenica sera in un furgone. Il veicolo, che era partito da Palermo alla volta della regione romagnola, aveva attirato l’attenzione di alcuni cittadini, richiamati dai guaiti degli animali, provati per il caldo e la mancanza d’aria.

Nel bolognese solo per una sosta

Il furgone era stato parcheggiato da due persone, che si erano fermate dopo un viaggio iniziato per l’appunto dal capoluogo siciliano, facendo sosta nel bolognese da un conoscente. Ed è qui che i carabinieri sono entrati in azione, fermando questo folle viaggio che rischiava di essere fatale per gli animali per il modo in cui erano stati stipati.

I cani tutti in salvo in una struttura adatta

Una volta che i carabinieri hanno scoperto tutto sono stati attivate le procedure di rito che avvengono in questi casi. È stato chiesto l’intervento di un veterinario che anzitutto ha provveduto a porre sotto visita tutti gli animali che poi sono stati affidati al personale di una struttura dedicata alla protezione degli animali. Il furgone è stato sequestrato e i due trasportatori, tra cui uno di loro era palermitano, sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

Nel 2020 il caso palermitano del canile di Caserta

Lo scorso anno a Palermo si verificò un caso che tenne banco per diverso tempo anche sul piano politico e che aveva come protagonisti sempre i cani. Si tratta della struttura Pet’s Boarding di Pontelatone, luogo in cui si trovavano i cani provenienti dal canile di Palermo dopo che Dog’s Town si aggiudicò il bando per il trasferimento, la custodia e la cura degli animali. Vi furono diverse ispezioni da parte dei componenti della Commissione Speciale Garanzia e Trasparenza del Comune di Palermo e di responsabili delle associazioni animaliste. Fu denunciata una cattiva “detenzione” degli animali. Rilevate delle presunte anomalie all’interno dei box che risultavano pericolosi per l’incolumità dei cani, “box non a norma”, animali denutriti e in non buone condizioni psico-fisiche.