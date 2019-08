il primo 'colpo' del nuovo Palermo

Mario Alberto Santana è il primo tassello del nuovo Palermo targato Mirri-Di Piazza. L’esterno argentino questa mattina ha svolto le visite mediche e si è presentato negli uffici della Damir per firmare il contratto. Nessuna dichiarazione per lui sia all’arrivo che quando è andato via, ma il sorriso era evidente.

Per Santana si tratta di un ritorno a Palermo avendo indossato la maglia del Palermo nella stagione 2002-2003 e successivamente dal 2004 al 2006. I tifosi rosanero lo ricordano bene visto che è stato un protagonista della cavalcata per la conquista della Coppa Uefa. Il suo ritorno non è ancora stato ufficializzato dalla società, ma a breve arriverà.

Il prossimo acquisto dovrebbe essere l’attaccante ex Cesena Ricciardo. Per lui sono in corso le visite mediche, poi ci sarà l’arrivo alla Damir per la firma del contratto.