A breve i primi acquisti per il Palermo

Rosario Pergolizzi, nuovo allenatore del Palermo, spera di avere la squadra pronta per il ritiro di Petralia Sottana. La missione è molto difficile, però la dirigenza rosanero sta lavorando per cercare di accontentarlo. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare la firma del bomber Ricciardo, nella passata stagione al Cesena, poi toccherà a Tripoli ed altri giovani che il club rosanero ha bloccato. Uno su tutti il giovane Danilo Ambro, centrocampista classe ’99, cresciuto nel Palermo e lo scorso anno alla Feralpi Salò in Serie C.

In settimana arriverà la firma di Ambro, così come quella di Lucera, anche lui cresciuto nel Palermo. Ultime formalità anche per il difensore Missaglia (classe 2000 ex Cremonese), mentre per l’attacco, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, non si molla la pista che porta a Germinale del Pordenone. Sarebbe un altro over per l’attacco, motivo per cui il club intende aspettare, valutando anche Caracciolo e Santana. Sempre dal Pordenone piace Misuraca, cresciuto nel Palermo e protagonista con Pergolizzi nella Primavera, ma al momento la trattativa è in fase embrionale.

A centrocampo sono stati allacciati i primi contatti con Simone Pesce, regista della Feralpisalò sotto contratto con i lombardi per un altro anno. Sulla fascia destra si fa sempre più forte la candidatura dell’ex Trapani Garufo: il tornante è svincolato e ha iniziato la preparazione estiva con la Reggina, pur senza accordarsi con i calabresi. Dopo un lungo tentennamento, gli amaranto sembrano aver chiuso con Laverone per il ruolo di terzino, dando di fatto il via libera per Garufo al Palermo. Per la porta si continua a seguire Casadei, 31enne reduce da una stagione al Gozzano in Serie C.