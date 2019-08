sarà il nuovo allenatore dei rosanero

Oggi il nuovo Palermo si presenterà ufficialmente. Tra i presenti ci sarà sicuramente Rosario Pergolizzi, nuovo allenatore dei rosanero. Il tecnico ieri ha incontrato la proprietà del Palermo, ma anche Sagramola e Castagnini, ringraziandoli per la fiducia. Pergolizzi ha siglato un accordo annuale col Palermo, prima della firma però ha dovuto battagliare con un “Mister X” che ha rifiutato l’offerta anche perché sotto contratto con un altro club. Svanita questa possibilità, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, è rimasto solo lui in corsa, dopo aver bruciato anche Bucaro, e ha firmato questo accordo.

A Pergolizzi quindi il ruolo di far ripartire il Palermo già dal 12 agosto quando avrà inizio il ritiro. Il tecnico palermitano conosce il campionato di Serie D che ha disputato solamente nel 2015/16 col Marsala che lui stesso ha portato dall’Eccellenza alla quarta serie, retrocedendo al termine dello spareggio con la Palmese. Adesso in ballo c’è ben altro: l’uomo chiamato a riportare il Palermo in C è lui.