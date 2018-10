Il Palermo Calcio Popolare si avvicina alla terza partita di campionato del campionato di prima categoria. Ad attendere la società nata dall’azionariato popolare (unica nel nostro territorio), ci sarà la Polisportiva Belmonte Mezzagno. L’incontro si disputerà domenica alle ore 15:00 proprio nel paese di Belmonte. I ragazzi del “genio” nelle prime due partite hanno raccolto una sconfitta e una vittoria.

I 3 punti sono arrivati nell’ultima sfida casalinga contro il Cinisi, formazione ostica ma che non ha retto al gioco dei ragazzi rosaneroverdi. A dare la prima vittoria stagionale ai ragazzi di mister Troìa ci ha pensato Sorrentino con una rete all’inizio del secondo tempo.

Come di consueto, ad accompagnare la squadra in trasferta ci saranno svariate decine di supporters, tutti rigorosamente in macchina insieme ai calciatori. Nessun pullman dunque come vorrebbe la tradizione, perchè come spiega uno dei soci fondatori Giuseppe Vassallo: “Noi vogliamo sempre essere vicini alla squadra, per rimarcare questa unione, andiamo tutti insieme in macchina, viaggiamo vicini”.

Proprio questa settimana il Palermo Calcio Popolare ha ufficialmente lanciato un’altra nobile iniziativa che riguarda i giovanissimi provinciali, iniziando gli allenamenti in vista del campionato che comincerà nella prima decade di novembre. La squadra è interamente composta dai ragazzi dei centri sociali che hanno aderito all’associazione “Calciando in Rete” che da anni si occupa di giovani che vivono in situazioni difficili.

