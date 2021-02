svincolo di Resuttano chiuso da Palermo

Ultimati gli interventi sul viadotto Irosa I

Avvio interventi sui viadotti San Giuseppe, Irosa II, Palumba I e Palumba II

Dal 18 febbraio, chiusura svincolo di Resuttano sulla carreggiata in direzione Catania

Sono stati portati a termine gli interventi di manutenzione programmata del viadotto Irosa I, nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l‘autostrada A19 “Palermo-Catania”. Lo comunica l’Anas.

Sostituite barriere e risanamenti

L’ente gestore fa sapere che i lavori eseguiti sulle due carreggiate del viadotto hanno comportato la sostituzione delle barriere di sicurezza laterali oltre che interventi di risanamento locale degli impalcati e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale. La conclusione di tali lavori renderà quindi possibile la riduzione del preesistente doppio senso di circolazione dai precedenti 9 km a 7,4 km.

Doppio senso nel viadotto Cannatello

A partire da oggi giovedì 18 febbraio, per consentire la prosecuzione degli interventi di risanamento del viadotto Cannatello nonché l’avvio degli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza sui viadotti San Giuseppe, Irosa II, Palumba I e Palumba II, resterà in vigore il doppio senso di circolazione tra il km 81,500 e il km 88,900. Lo svincolo di Resuttano, posto al km 83,700, rimarrà pertanto non fruibile ai veicoli provenienti da Palermo diretti a Resuttano, che potranno proseguire sino allo svincolo Cinque Archi dove, eseguita l’inversione di marcia, potranno immettersi in autostrada in direzione Palermo e raggiungere lo svincolo.

Le info sul traffico

Sulla A18 a San Gregorio consegnati i lavori di manutenzione

Sono iniziate stamane sull’autostrada A18, Messina-Catania, le prime attività di risanamento del sovrappasso che interviene sul Comune di San Gregorio di Catania. I lavori si sono resi necessari a seguito di un danneggiamento registrato su due travi, presumibilmente causato da un urto da mezzi pesanti, che non ha comunque destato preoccupazioni sulle condizioni generali del soletto. Le analisi sono state svolte tempestivamente dai tecnici di Autostrade Siciliane, accompagnati dall’ing. Capo dell’Ufficio Tecnico Comune di San Gregorio, circa tre settimane fa. A seguito delle stesse e dei rilievi operati da un consulente specializzato, il Consorzio ha provveduto alla immediata messa in sicurezza del sovrappasso, limitandone il carico mediante una parzializzazione del percorso autostradale. Alle attività di risanamento seguiranno nei prossimi giorni gli interventi strutturali, della durata di circa venti giorni, a seguito della formale autorizzazione del Genio Civile al progetto.