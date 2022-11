Oggi la quarta puntata condotta da Guido Monastra e Fabrizio Vitale

Non bello da vedere ma pratico e Parma affondato con un gol di Marconi. Il Palermo vince ancora e grazie al quarto risultato utile consecutivo si allontana dalla zona calda della classifica del campionato di serie B giunto alla dodicesima giornata.

Il momento di crescita della squadra allenata da Eugenio Corini ma anche le motivazioni che hanno permesso alla squadra di maturare e cominciare a fare punti pesanti per la classifica saranno analizzato nella quarta puntata di Rosanenero Web & Tv, la trasmissione condotta da Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, insieme a Fabrizio Vitale. Come sempre, arriveranno le puntuali analisi di Salvatore Geraci, decano dei giornalisti sportivi e di Giuseppe Leone. Non dovrebbero, chiaramente, mancare le sorprese con collegamenti con ospiti speciali.

Circa 50 minuti di conversazioni sulle vicende in collegamento diretto con i tifosi che commentando attraverso i social di Blogsicilia e Stadionews possono entrare in contatto e confrontarsi con i conduttori.

Palermo fuori dalla zona critica

La vittoria col Parma arrivata sabato sotto il diluvio del Barbera permette alla squadra di Eugenio Corini di arrivare a quota 15 in classifica e di agganciare il Cittadella (che ha pareggiato a reti inviolate col Modena) e la Spal che ha inchiodato a reti inviolate a Terni. E di mantenere una lunghezza di vantaggio sul Pisa, vittorioso 3-1 sul Cosenza prossimo avversario.

Lamberto Zauli ospite della scorsa puntata

La scorsa puntata, Lamberto Zauli, lo “Zidane della serie B” e protagonista di tre stagioni in maglia rosanero dal 2002 al 2005 con una promozione ed una qualificazione alla allora Coppa Uefa, è intervenuto parlando anche del “rapporto tifoseria e squadra quando le cose vanno male”.

Queste le sue parole: “Sicuramente da noi la cultura della sconfitta è poco presente e tutti vorremmo vincere. Ragionando da ex giocatore, il giocatore sa che siamo nel mondo dei social e sa che possono arrivare le critiche. Ma le accetta. Ci si allena durante la settimana per fare meglio”.

Zauli ha continuato: “Io non ho mai dimenticato niente della tifoseria. Ho vissuto tre anni a Palermo magnifici. Furono i primi anni di Zamparini a Palermo e ho avuto la fortuna di vivere quel momento. Sono passati tanti anni e sento ancora l’affetto dei tifosi”.

L’ex fantasista rosanero ed allenatore ad inizio stagione del Sudtirol ha proseguito difendendo l’amico e collega, nonché ex compagno di squadra Eugenio Corini dalle critiche avute in queste settimane da una certa parte dei tifosi.

“Critiche a Eugenio ed alla squadra eccessive”

Tornano di moda le parole dell’ex rosanero in difesa di Corini e ambiente. “Critiche eccessive, è una neopromossa non bisogna dimenticarlo. Ha avuto risultati bugiardi e bisogna ricordarlo. Ha dimostrato di essere un ottimo allenatore; la vittoria di Modena mi auguro che dia il là per trovare una continuità di risultati e trovare la strada verso la tranquillità. Il campionato è ancora tanto lungo e i valori escono fuori. Bisoli è la sorpresa da quando è arrivato al Sudtirol”.

Lamberto Zauli ha poi risposto ad una semplice domanda sulle prospettive rosanero. “Il Palermo come primo anno, lo ha dichiarato anche la proprietà. Il primo minimo grande obiettivo è quello di mantenere la categoria per dare una base. La società è solida”.

E poi l’ex fantasista rosanero ha ricordato la sua esperienza “Quando arrivai a Palermo, il primo anno è stato deludente perché abbiamo perso a Lecce una partita spareggio. Il secondo anno abbiamo vinto il campionato in modo autorevole. E subito dopo andammo in Europa League”.