Il futuro di Palermo, se ne è parlato a Casa Minutella

Palermo è una città povera e rischia il collasso. “Negli ultimi anni è accaduta una cosa epocale. Palermo è molto più povera di prima, la gente non paga le tasse. Il dato dell’elusione tributaria è oltre il 50 per cento. Quando la gente non paga le tasse – e la città si è impoverita soprattutto a causa della pandemia – è difficile erogare i servizi”. Lo ha detto Giusto Catania, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, nel corso di una puntata di Casa Minutella dedicata al futuro di Palermo alla vigilia del rinnovo del consiglio comunale e dell’elezione del nuovo Sindaco. Catania ha anche sottolineato di non credere a una dicotomia tra centro e periferia. Sostenere che l’amministrazione comunale interviene con pesi differenti sul territorio , “non è un racconto reale della città. I problemi di Palermo sono tanti e sono i problemi di un’intera città, non solo delle periferie.

Palermo è una città povera, “ma siamo in cammino”

Catania ha difeso le scelte compiute dall’amministrazione comunale. Non si nasconde dietro alla gravità di alcuni problemi ma ribadisce che “molte cose sono state fatte”. Per l’assessore, quindi, “Palermo è una città in cammino. In città adesso ci sono 240 mila metri quadri di aree pedonali e abbiamo risorse stimate in circa un miliardo di euro per i progetti della mobilità, dal tram al passante ferroviario all’Anello“.

Anche in termini di trasporto pubblico, Catania sottolinea i progressi compiuti: “Quando siamo arrivati al governo della città, l’età media degli autobus era di 15 anni, oggi siamo a due anni e mezzo”.

Alla puntata di Casa Minutella, dedicata al futuro di Palermo, hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, i consiglieri Fabrizio Ferrandelli e Rosario Arcoleo e il giornalista Massimo Pullara. In collegamento dal Quartiere “Medaglie d’Oro” è intervenuto il presidente della IV Circoscrizione, Silvio Moncada.

