L'evento finale del progetto dedicato agli studenti

Si terrà venerdì 15 maggio alle ore 16:00, presso la sede di LIFE and LIFE ETS in via Serraglio Vecchio n. 28 a Palermo, l’evento conclusivo del progetto “Il R.A.P. della Legalità” (Rispetto, Ascolto, Partecipazione), promosso dall’associazione e finanziato dal Comune di Palermo.

L’incontro rappresenta il momento finale di un percorso avviato il 15 gennaio scorso e rivolto agli alunni degli istituti scolastici di primo grado del territorio palermitano destinatari di provvedimenti disciplinari.

Un progetto contro l’esclusione scolastica

Il progetto ha puntato a trasformare la sospensione scolastica in un’occasione educativa concreta. Gli studenti coinvolti hanno partecipato ad attività psicoeducative, laboratori esperienziali e percorsi di responsabilizzazione costruiti insieme a scuola, famiglie e professionisti del terzo settore.

L’obiettivo dell’iniziativa ha riguardato non solo il recupero del rapporto con la scuola, ma anche la promozione di strumenti di ascolto e partecipazione capaci di prevenire isolamento e disagio sociale.

Nel corso dei mesi, gli operatori hanno lavorato su dinamiche relazionali, gestione delle emozioni e consapevolezza delle regole condivise. Un percorso che ha coinvolto anche le famiglie dei ragazzi.

Il ruolo delle famiglie, le scuole e gli operatori coinvolti

Tra gli elementi centrali del progetto emerge il coinvolgimento diretto dei genitori, accompagnati in un percorso di ascolto, dialogo e corresponsabilità educativa.

La collaborazione tra famiglie, scuole e operatori sociali ha rappresentato uno dei punti chiave dell’iniziativa. Il confronto costante ha permesso di affrontare situazioni di fragilità e difficoltà comportamentali attraverso un approccio educativo condiviso. All’incontro finale parteciperanno le scuole aderenti, i genitori dei minori coinvolti, gli operatori del progetto e le autorità invitate.

L’evento offrirà uno spazio di restituzione pubblica delle attività svolte e dei risultati raggiunti durante i quattro mesi del progetto.

Interverranno: Valentina Cicirello, educatrice e Vicepresidente LIFE and LIFE, il legale Pierluca Orifici e la psicologa Mariella D’Anna.

I professionisti coinvolti illustreranno il lavoro svolto con gli studenti e le famiglie, evidenziando l’importanza di percorsi educativi alternativi alla sola sanzione disciplinare.