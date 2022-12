All'ottava puntata, nuovo focus sul momento rosa e campionato

Il successo esterno di Benevento per 1-0 con rete di Matteo Brunori a conclusione di un fulmineo contropiede al termine di una partita brutta, dove il gioco è latitato ma dove la squadra di Corini ha saputo essere cinica e spietata.

Tre punti di platino per il proseguimento della stagione ottenuti contro una diretta concorrente per la salvezza che proiettano i rosa a +3 dalla zona calda ed a -5 dal terzo posto. Ma attenzione a Como e Spal due avversarie dirette che il Palermo affronterà in rapida successione giovedì 8 dicembre per l’Immacolata e domenica 11 rispettivamente al Barbera ed a Ferrara.

L’ottava puntata di Rosaenero Web & Tv andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre, ha analizzato non solo quanto avvenuto in campo ma, come sempre, tastato il polso alla tifoseria ed approfondito altri argomenti come ad esempio il mercato.

A condurre da studio Guido Monastra. Collegati Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone.

L’equilibrio del campionato

Guido Monastra ha fatto il punto della situazione sull’equilibrio di un campionato che non è una serie A2 come molti paventavano alla vigilia del torneo ma una cadetteria estremamente livellata dove non c’è una squadra che emerge. Anche il Frosinone sembra aver rallentato mentre il Pisa che non perde da 10 partite non è neppure in zona play off. Contrariamente a Genoa, Parma e Ternana che stanno vivendo un momento di appannamento.

Geraci “Palermo sul pezzo con episodi favorevoli”

Ad analizzare la sfida del Vigorito Salvatore Geraci che ha sottolineato: “Per me il Palermo non è stato brutto, l’ho visto perfetto ed in grado di interpretare al meglio la partita. Contrariamente ad altre volte gli episodi sono stati a favore. Non dimentichiamo che la squadra è stata costruita in fretta e furia cono evidente lacune. Giocando di rimessa pur creando pochissime occasioni da rete riesce ad ottenere i risultati concreti e lo ha già dimostrato anche perché Brunori vuoi o non vuoi aggiusta le situazioni. Non bisogna criticarlo anche quando non segna. Il gioco d’attacco è da sviluppare. A Cosenza ha provato ma poi ha preso tre gol e la sconfitta. Quando però il Palermo controlla l’avversario riesce ad esplodere in contropiede. Un po’ come la Juve di Allegri”.

Vitale “Prestazione in linea”

Fabrizio Vitale di contro ha commentato: “Ho visto una prestazione in linea con le altre. Tranne con il Cosenza quando ha provato ad imporre il gioco si è perso. Ieri col Benevento i numeri sono stati uguali alla tanto vituperata partita col Venezia, solo qui hai vinto. A Benevento sono bastate tre occasioni, un gol, un palo ed un contropiede mangiato”.

Leone “Rispetto al match col Venezia, si è vista qualche cosa in più”

Per Giuseppe Leone la squadra “Ha fatto vedere quello che è in questo momento il Palermo, una prestazione coerente con quello che è la squadra in questo momento. Ho visto però note positive. Dopo i primi venti minuti ha preso le misure al Benevento. Secondo me rispetto al Venezia c’è stata qualche cosa in più sull’attenzione, sul contenimento dell’avversario. Uno step in più”.

Il calciomercato incombe

Ne parla Fabrizio Vitale. “Per il mercato del Palermo servono due difensori, un terzino sinistro, un centrale e un terzino destro ed un giocatore che prenda il posto di Elia e capire Vido e Soleri cosa vogliano fare. Fermo restando che, allo stato attuale, se non segna Brunori, non segna nessuno”.