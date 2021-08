Era lungo i viali dove stava andando a fare una visita

Un palermitano di 44 anni è morto nei viali del poliambulatorio della Guadagna a Palermo. Si era recato nella struttura sanitaria per una visita. Hanno tentato di rianimarlo quando si sono accorti che era cianotico e vomitava.

Inutili i soccorsi

Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il paziente. Ma non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati anche gli agenti di polizia. L’uomo era da solo ed era in cura con i medici specialisti in salute mentale.