disagi e disservizi in città

Prosegue l’emergenza rifiuti a Palermo. Mentre la RAP – partecipata del Comune che si occupa gestione della raccolta dell’immondizia – sta cercando di recuperare le tonnellate di arretrato rimasto a marcire nelle strade, sotto il caldo rovente di questi giorni, si moltiplicano di ora in ora le segnalazioni di cittadini indignati per l’acuirsi dei cattivi odori. Le alte temperature estive stanno rendendo l’aria irrespirabile in molte zone della città e nei quartieri si verificano spesso roghi, al limite dell’emergenza sanitaria.

La segnalazione di un lettore a BlogSicilia

“Volevo segnalare che in tutta la zona Marinella da più di 20 giorni non viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani con la conseguenza di tutti i rifiuti fuoriusciti dai cassonetti che ingombrano la sede stradale e le problematiche igienico-sanitarie che può immaginare visto il calore infernale di questi ultimi 20 giorni”. È la segnalazione di un lettore che abita in via Caduti sul lavoro.

“Zone di serie A e di serie B”

“Volevo segnalare inoltre – aggiunge – che nelle zone limitrofe da Tommaso Natale, Sferracavallo, Via Rosario Nicoletti, Via Partanna Mondello e Via Lanza di Scalea la raccolta è stata effettuata regolarmente in questi giorni ed ho documentato visivamente tale attività anomala; non vorrei che come al solito vi siano cittadini di serie A e cittadini di serie B di Palermo, a seconda delle zone di periferia in cui vivono”.

Ipotesi esposto alla Procura

“E tra l’altro – conclude – sto seriamente pensando di presentare un Esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per segnalare tale situazione incresciosa ed al limite della sicurezza e sanità pubblica dei residenti del quartiere; anche perché pagare la Tari regolarmente penso sia un dovere civico come anche reclamare i diritti per sé e la comunità”.

L’intervento della Rap

Poco dopo la segnalazione, in via Caduti del lavoro gli operai della Rap hanno ripulito stanotte. Ci sono voluti oltre 20 giorni per ripulire la zona della Marinella. Lettere e proteste dei lettori a BlogSicilia. In via Giuseppe Carta (zona San Lorenzo) la situazione è identica, con la differenza che ancora il residuo per strada non è stato tolto.