Giovedì a confronto esperti e vittime del gioco d’azzardo

“Ludopatia: un problema di salute pubblica”: questo il tema della tavola rotonda che si svolgerà a Palermo per sviscerare tutte le tematiche relative alla ludopatia e studiare i metodi di contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico. L’iniziativa si terrà a Villa Trabia a Palermo, giovedì 29 luglio a partire dalle ore 17:45. Il dibattito prevede la partecipazione di Pasquale Chirico, dirigente medico psichiatra presso l’Asp 2 di Caltanissetta, di Francesco Brancato, consigliere dell’Ordine degli assistenti sociali in Sicilia, e di Alberto Giampino, psicologo, psicoterapeuta ed esperto del terzo settore. In programma, inoltre, la testimonianza di un ludopatico che racconterà la propria personale esperienza con il gioco d’azzardo patologico.

Esperti a confronto

La tavola rotonda sarà introdotta dall’avvocato Giusy Cassenti, referente del progetto “Gioco scaccia Gioco” per l’associazione Arthesia, e da Amelia Bucalo Triglia, presidente dell’associazione “Elementi” e referente del progetto “Io giovane attore”. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Manlio Melluso. La tavola rotonda sarà introdotta dalla proiezione di un video–spot del lancio della campagna di sensibilizzazione prevista dal progetto “gioco scaccia gioco”, con la regia di Simona D’Angelo, e dal monologo ispirato al gioco d’azzardo patologico “Io non gioco, tu giochi?” scritto dall’artista palermitano Alfredo Gilé e rappresentato da un allievo attore della Asdc Piccola Accademia dei Talenti.

Il progetto finanziato dalla Regione

Il pomeriggio dedicato al contrasto sul tema della ludopatia è co-organizzato da due enti, associazione Arthesia Aps e associazione “Elementi” rispettivamente promotrici dei progetti “gioco scaccia gioco” e “Io giovane attore”, entrambi cofinanziati dalla Regione siciliana-dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale ‘Prevenzione e contrasto della ludopatia”.