Avrebbe accumulato i suo beni in maniera poco chiara vista la sproporzione fra il dichiarato e l’accertato dalle indagini. Almeno questa l’ipotesi accusatoria che ha portato la Dia di Agrigento ad eseguire un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Palermo, su proposta del Direttore della DIA, nei confronti dell’imprenditore Davide Schembri, 45 anni, arrestato nel 2018 per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessee truffa aggravata.

Le indagini sono state condotte dalla sezione operativa della Dia di Agrigento, coordinata dal Primo reparto investigazioni preventive della Direzione investigativa antimafia, che ha ripercorso la carriera imprenditoriale dell’imprenditore e ritiene di aver ricostruito la formazione del patrimonio adesso posto sotto sequestro.

Secondo il provvedimento la ricostruzione delle recenti vicende giudiziarie dell’imprenditore coinvolto nell’operazione Game Over coordinata dalla procura della Repubblica di Palermo del febbraio 2018 e nell’operazione Galassia coordinata da quella di Reggio Calabria del novembre dello stesso anno 2018) sarebbe emerso che Schembri era il “referente” per le organizzazioni agrigentine e calabresi nel settore del gioco d’azzardo on line abusivo.

La ricostruzione patrimoniale ha, così, portato all’emissione del decreto di sequestro che riguarda anche leattività imprenditoriali di Schembri. Sotto sequestrocoso così finite le quote di partecipazione in 3 società esercenti l’attività di raccolta di scommesse, di cui 2 aventi sede legale in Austria, 2 autovetture di lusso, 12 polizze assicurative, 6 conti correnti, 2 depositi a risparmio ed una carta di creditoper un valore stimato complessivo superiore a un milione di euro.

Nell’ambito dell’operazione Game Over erano già scattati altri sequestri a carico di altri soggetti. I sigilli in quel caso sono scattati a 4 veicoli, 3 rapporti finanziari, 2 società con sede a Partinico attive nel settore dei giochi e delle scommesse e 1 quota pari al 50% di una società con sede ad Alcamo attiva nel settore dell’organizzazione di eventi.