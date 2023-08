Palermo-Montecarlo 2023, Joy vince la classifica compensata

Edoardo Ullo di

27/08/2023

Con gli ultimi arrivi si è chiusa la Palermo-Montecarlo 2023. Un’edizione con numeri importanti: quasi 50 iscritti e 44 partenti in rappresentanza di 12 nazioni, Italia compresa.

Tanti i protagonisti della edizione numero 18 della regata velica d’altura, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con la collaborazione dello Yacht Club de Monaco e dello Yacht Club Costa Smeralda e sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, dell’Uvai (Unione Vela d’Altura Italiana) e dell’Ima (International Maxi Association).

Joy vince nella categoria Irc, la più numerosa con oltre 20 imbarcazioni presenti. Il “piccolo” JPK 1010 di Dave Butters (Parkstone Yacht Club Poole), conquista così il Trofeo Challenge Angelo Randazzo per il successo in tempo compensato iscrivendo così il proprio nome nell’albo d’oro della kermesse.

Al secondo posto Irc troviamo Poisson Garou, (FRA) J99 di Frederico Croba, skipper Jonathan Heusse (Snfl). Terzo gradino del podio per Kuka 3 (Svizzera), il Cookson 50 dell’italo-svizzero Franco Niggeler con a bordo tra gli altri Pietro D’Alì e Mitch Booth. La predominanza di venti leggeri per gran parte della regata ha favorito le barche più piccole e leggere, preparate per queste condizioni.

A Black Jack il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita

Il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita, assegnato al vincitore dei Line Honours, il primo sul traguardo in tempo reale va al maxi 100 piedi Black Jack dell’armatore australiano Peter Hamburg, a bordo tra gli altri il navigatore neozelandese Brad Butterworth. L’ex Esimit Europa 2, detentore del record di percorrenza stabilito nel 2015, è stato frenato dalla bonaccia nella seconda notte di regata ed ha mancato il primato. Unico “neo” della partecipazione di Black Jack che dopo un avvio equilibrato si è involata precedendo nettamente la concorrenza.

La piazza d’onore in tempo reale è di Shockwave 3 Prosecco DOC, 90 piedi di Claudio Demartis che ha corso con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, timonato da Roberto Ferrarese. Shockwave 3 vince anche la Coppa Challenge Console Emanuele Bruno, assegnato alla prima barca siciliana arrivata in tempo reale. Il terzo posto in reale è di Kuka 3.

Orc Gruppo 1, successo per Starfily

Nell’Orc Gruppo 1, la vittoria va a Starfly, Rimar 44.3 di Andrea Alaimo, della Lega Navale Italiana di Palermo, che nella correzione del tempo ha preceduto Elo II, il proto con i giovani dello YC Italiano guidati da Mauro Pelaschier. Al terzo posto del gruppo ORC 1 c’è Alemaro (Germania), Neo 400 Plus di Roman Putchev

Orc Gruppo 2, vince Scricca

Scricca vince l’Orc Gruppo 2. Il Comet 38S di Mario Rosso (Yacht Club Italiano) precede i siciliani di Melagodo, First 34.7 di Luca de Luca (CDV Erix), mentre il terzo posto va a Ultravox Seares (vincitori come vedremo anche della categoria in doppio), X332 di Filippo Buti e Lorenzo Micheli.

Class40, Made in Midi vittorioso

La classifica dei quattro Class40 in regata ha visto la vittoria dei francesi di Made in Midi con il navigatore Kito de Pavant, considerato un guru della vela oceanica.

Secondo posto per ACI 40 (Croazia) di Ivica Kostelic, lo sciatore olimpionico passato alla vela d’altomare, terzo posto per Vaquita con Alessio Bernabò, skipper disabile e animatore dell’associazione Diversamente Marinai, quarto posto per Imagin’Act Socomec di Marco Guerra.

Il trofeo Circolo della Vela Sicilia è andato a Starfly ed è stato assegnato alla prima barca Orc con l’equipaggio meno numeroso.

L’impresa di Grace

Menzione speciale al protagonista del giorno finale della Palermo-Montecarlo: sono arrivati 12 minuti oltre il tempo massimo, ma non si sono ritirati, pur essendo la più piccola barca in gara. La mezza impresa è di Grace, Oceanis 31 di Fabrizio Ferrera dello Yacht Club Mediterraneo, con un equipaggio di amici supportati da due istituti di ricerca: l’Upmc (University of Pittsburgh Medical Center), uno dei maggiori protagonisti internazionali nella ricerca scientifica e biomedica, in Italia dal 1997, e Ismett (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione).

L’albo d’oro della Palermo-Montecarlo

2005 – Fata Turchina (First 40.7) – Grazia Alia – Canottieri Palermo

2006 – Amer Sport One (Vo70) – Agostino Randazzo – Circolo della Vela Sicilia

2007 – Out of the Reach (Maxi 60) – Guido Miani – Yacht Club de Monaco

2008 – Out of the Reach (Maxi 60) – Guido Miani – Yacht Club de Monaco

2009 – Libertine-Lauria (Comet 46) – Gabriele Bruni – Cc Roggero di Lauria

2010 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – Igor Simic – Yacht Club de Monaco

2011 – Lauria Cochina (First 40) – Piergiorgio Fabbri – Cc Roggero di Lauria

2012 – Team Laurai (Cookson 50) – Fulvio Garajo e Germana Tognella – Cc Roggero di Lauria

2013 – Extra 1 Lauria (X41) – Barraco/Bruni – Cc Roggero di Lauria

2014 – Pita Maha (X41) – Renzo Grottesi – Club Vela Portocivitanova

2015 – Extra 1 (X41) – Piero Majolino – Circolo della Vela Sicilia

2016 – Scricca (Comet 38S) – Leonardo Servi – Yacht Club Punta Ala

2017 – L’ottavo Peccato (M37) – Francesco De Nicolo – Circolo della Vela Bisceglie

2018 – Tonnerre de Glen (Ker 46 Custom) – Tian Dominique – Societè Nautique de Marseille

2019 – Primavista Lauria (Felci Ice 52) – Gaetano Figlia di Granara – Club Can. Roggero di Lauria

2020 – non disputata per la pandemia Covid

2021 – Joy (J BOATS) – Edoardo Bonanno – Circolo della Vela Sicilia

2022 – Tonnerre de Glen (Ker 46 Custom) – Tian Dominique – Societè Nautique de Marseille

Tonnerre de Glen (Ker 46 Custom) – Tian Dominique – Societè Nautique de Marseille 2023 – Joy (JPK 1010) – Dave Butters – Parkstone Yacht Club Poole

In tempo reale (Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita)

2005 – Steinlager (Maxi ketch) – 73 ore 54 minuti e 11 secondi

2006 – Amer Sports One (VO70) – 55 ore 25 minuti e 15 secondi

2007- Steinlager (Maxi ketch) – 62 ore 03 minuti e 19 secondi

2008- Senso One (Maxi 140) – 52 ore 11 minuti e 48 secondi

2009 – Idea (Maxi 70) – 76 ore 01 minuti e 15 secondi

2010 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 48 ore 52 minuti e 21 secondi

2011 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 50 ore, 52 minuti e 30 secondi

2012 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 62 ore, 47 minuti

2013 – Monaco Racing Fleet (TP 52) – 66 ore, 8 minuti e 30 secondi

2014 – b2 Monaco Racing Fleet (TP 52) – 70 ore, 37 minuti e 52 secondi

2015 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 47 ore, 46 minuti e 48 secondi

2016 – Rambler 88 (Maxi88) – 58 ore, 14 minuti e 11 secondi

2017 – Lucky (Maxi60) – 66 ore, 46 minuti e 03 secondi

2018 – Rambler 88 (Maxi88) – 67 ore, 34 minuti e 30 secondi

2019 – Vera (Maxi84) – 65 ore, 13 minuti e 01 secondi

2021 – Arca Sgr (Brisbante Shipyard) – 59 ore, 3 minuti e 08 secondi

2022 – Lady First III (Dreau Jean-Pierre) – 59 ore, 47 minuti e 06 secondi

2023 – Black Jack (Maxi 100) (Peter Hamburg) – 55 ore, 3 mini e 06 secondi