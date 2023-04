La ventinovesima puntata

I numeri sono impietosi: una vittoria nelle ultime undici partite. E con la cenerentola Benevento è arrivato un pareggio per 1-1 al termine di una prestazione scialba. Eppure il Palermo, fischiato sabato scorso dal pubblico del Berbera, ha ancora immutate tutte le chance di qualificarsi ai play off.

L’ottava e la settima posizione distano appena due lunghezze: la Reggina ed il Pisa hanno perso entrambe in casa rispettivamente con Brescia e Bari. E questo non fa che acuire il rammarico per quello che sarebbe potuto essere in caso di successo.

Resta però da capire quali siano gli obiettivi della squadra. E quanta benzina Brunori e compagni abbiano.

Questo ed altri gli argomenti nella ventinovesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà in onda lunedì 17 aprile alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Il primo gol di Sala e le parate di Pigliacelli

Marco Sala col Benevento ha trovato la sua prima rete in rosanero e, più in generale, la prima marcatura tra i cadetti. Una gioia a metà per il laterale sinistro che sulla fascia di competenza è riuscito a far bene anche in una partita veramente brutta.

I tre punti non sono arrivati. Ma è una squadra che si spegne subito e fa fatica a superare gli avversari.

C’è anche da segnalare il riscatto di Pigliacelli che dopo l’erroraccio di Venezia si è riscattato con due interventi importanti nel corso del primo tempo e nella ripresa, nonostante pericoli veri e propri per i rosanero non ce ne siano stati, ha comunque dato sicurezza al reparto difensivo ed alla squadra.

Il gol di Broh annulato dal Var

Se la prestazione del Palermo è da sezionare reparto per reparto anche la rete di Broh annullata dal Var al 96′ è senza dubbio argomento di discussione.

L’urlo strozzato in gola per quello che sarebbe stato il gol vittoria e la prima rete del centrocampista rientrato la scorsa estate dal prestito al Sudtirol con il quale vinse il campionato di serie C.

Giusto annullarlo? Il tocco di braccio di Segre è stato determinante?

Le condizioni di Saric

Dario Saric, che si è fatto male a fine primo tempo e nell’intervello è stato sostituito, sarà sottoposto ad esami clinici. Mercoledì 26 aprile se ne saprà di più. Ma intanto il Palermo deve fare i conti con un nuovo infortunio che si aggiunge alla lunga lista.

Le prossime quattro partite diranno tutto

Dal ritorno dalla pausa si è sempre parlato di partite decisive. Di otto finali. Il Palermo ha fallito le prime quattro. Ne rimangono altrettante ed i rosa affronteranno Como, la pericolante Spal, il Cagliari che lotta per i play off ed il Brescia a caccia della salvezza.

Già dalla sfida con i lariani che inseguono a due sole lunghezze in classifica dirà tante cose.