La pausa per il campionato non ferma Rosaenero Web & Tv che anche oggi alle 14 su BlogSicilia.it e Stadionews24.it ed alle 18 in Tv su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

La trasmissione condotta da Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, insieme a Fabrizio Vitale analizzerà il momento del Palermo che sta preparando la delicata sfida con il Venezia di domenica prossima, 27 novembre, che si giocherà al Barbera e che aprirà un mini-ciclo di scontri diretti importanti. Da queste partite ci saranno indicazioni sul prosieguo della stagione. Sarà un Palermo che lotterà per non retrocedere o una squadra che potrà ambira ad una salvezza più tranquilla?

Come sempre, in trasmissione arriveranno le puntuali analisi di Salvatore Geraci, decano dei giornalisti sportivi e di Giuseppe Leone. Non dovrebbero, chiaramente, mancare le sorprese con collegamenti con ospiti speciali.

Il programma andrà in onda oggi alle 14 in diretta su BlogSicilia.it e Stadionews24.it. La trasmissione verrà diffusa anche attraverso le pagine Facebook delle due testate giornalistiche. Il programma sarà visibile in differita anche sul grande schermo.

Per chi non resiste al fascino del teleschermo, l’appuntamento con Rosaenero Web & Tv è su Video Regione (Canale 14 del digitale terrestre), ogni lunedì alle 18. Rosaenero Web & Tv è una produzione Siciliaondemand.

Il format

Circa 50 minuti di conversazioni sulle vicende in collegamento diretto con i tifosi che commentando attraverso i social di Blogsicilia e Stadionews possono entrare in contatto e confrontarsi con i conduttori.

La pausa ha fatto bene al Palermo?

Un tema caldo che potrebbe essere trattato nella sesta puntata di Rosaenero Web & Tv potrebbe essere quello della pausa di una settimana che ha interessato il torneo cadetto. Se la serie A si è fermata per i Mondiali in Qatar, la B ha avuto una settimana di sosta per le amichevoli internazionali. Avrà fatto bene questo stop alla squadra di Corini? Il tecnico è alle prese con la gestione anche di piccoli e fastidiosi infortuni ma ha anche dei dubbi da scogliere non solo legati al modulo. Corsie difensive da rivedere, chi deve supportare Brunori in avanti, centrocampo con il regista o meno.

Dubbi che il tecnico scioglierà solo col passare del tempo e che qualche giorno fa ha affrontato schierando tre formazioni diverse nel test in famiglia con la Primavera svolto a Boccadifalco. Il tempo, però, può essere un alleato e qualche giorno di riposo in più potrebbe restituire una squadra più tonica.