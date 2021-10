La parata fu annullata il mese scorso per la zona gialla

Il corteo del Palermo Pride 2021 si terrà nel pomeriggio di sabato 30 ottobre. La decisione è stata presa dal direttivo di Coordinamento in accordo con le forze dell’ordine la mattina di oggi, lunedì 11 ottobre.

I dettagli sul punto di concentramento, sul percorso e sulle iniziative collaterali al corteo politico seguiranno comunque nei prossimi giorni. Con la Sicilia in zona bianca è, infatti, possibile organizzare manifestazioni del genere come cortei e parate.

Era stato rinviato il mese scorso

Poco più di un mese fa, la parata – prevista per il 18 settembre – fu annullata per le restrizioni dovute ai contagi da Covid19 in Sicilia a causa della zona gialla. Tanto il rammarico degli organizzatori al quale seguì anche una precisazione della questura che puntualizzò come il motivo fondamentale” per il diniego allo svolgimento della manifestazione si rifacesse alle norme contenute nel Dpcm del 2 marzo 2021. In sostanza, in zona gialla sono vietate tutte le manifestazioni in forma dinamica (come i cortei). Questi possono invece autorizzarsi nel passaggio alla zona bianca, pur mantenendosi l’applicazione delle misure precauzionali di distanziamento sociale”.

Nel 2020 niente parata

In piena pandemia, nel 2020, ci fu un Pride diverso ma sempre all’insegna della parità dei diritti di genere con interventi di arredo urbano, laboratori, performance e celebrazioni. Così undici spazi diventarono undici nodi di una rete costruita da movimenti e realtà associative che confluirono in serata nello spazio conclusivo a cura del coordinamento Palermo Pride.

Non c’è stato un corteo a Palermo ma una corale organizzazione che ha riempito le piazze dando vita alla manifestazione “Alleanza dei corpi – piazze in rete #nonèilpride”: una rete di eventi, una rete salvataggio morale, civile e solidale che vede diverse associazioni e movimenti esprimersi in contemporanea a piazza Verdi ed in tanti altri luoghi del centro del capoluogo siciliano. L’ultimo corteo “fisico” si svolse nell’estate del 2019, oltre due anni fa.