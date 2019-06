ecco le linee interessate

Due eventi molto importanti si terranno nel week end a Palermo.

Stiamo parlando del Palermo Pride 2019, la parata dell’orgoglio lgbt e del concerto di Radio Italia.

L’azienda di trasporto pubblico di Palermo, informa che in occasione della manifestazione Palermo Pride 2019, in programma venerdì 28 giugno dalle 15,30 alle 21, l’Amat modificherà temporaneamente i percorsi di quattordici linee bus: 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 118, 124, 134, 442, 806, 812, navetta centro storico.

Sabato 29 giugno, invece, è in programma in via Foro Umberto I il concerto “Radio Italia Live”. Per l’evento, l’Amat cambierà i percorsi di sei linee: 103, 107, 224, 231, N5, navetta centro storico.

Le modifiche di linea si possono consultare sul sito dell’azienda di trasporto pubblico (amat.pa.it), nella sezione avvisi.