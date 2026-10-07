Nel capoluogo i flussi verso l'hinterland restano tra i più bassi d'Italia

Mentre nelle grandi città italiane cresce il numero di residenti che scelgono di acquistare casa fuori dal comune di residenza, Palermo conferma una tendenza controcorrente. Secondo i dati dell’Ufficio studi gruppo Tecnocasa, nel 2025 il 90,9% dei palermitani che hanno acquistato un’abitazione principale lo ha fatto all’interno dei confini cittadini, una quota addirittura leggermente superiore rispetto al 90,4% registrato nel 2024.

Palermo in controtendenza rispetto alle altre grandi città

La situazione del capoluogo siciliano si distingue nettamente da quella osservata in molte altre grandi città italiane, dove la crescita dei prezzi e la ricerca di una migliore qualità abitativa stanno spingendo sempre più famiglie verso l’hinterland e le province limitrofe. A Palermo, invece, gli acquisti fuori città restano limitati a circa il 9% del totale, una percentuale sostanzialmente stabile rispetto al 2019.

I dati in dettaglio

Nel dettaglio, nel 2025 l’8,2% dei residenti ha acquistato un immobile in provincia di Palermo, mentre non si registrano compravendite in altre province siciliane. Solo lo 0,9% degli acquirenti ha scelto una regione diversa dalla Sicilia. Secondo l’analisi di Tecnocasa, Palermo rappresenta uno dei mercati urbani più stabili del Paese sotto il profilo dei flussi abitativi. Diversamente da Roma, Milano, Napoli e Torino, dove gli spostamenti fuori città sono cresciuti in modo significativo negli ultimi anni, nel capoluogo siciliano non si osserva una vera fuga verso l’esterno.

Prezzi ancora competitivi

Una delle ragioni principali è legata ai valori immobiliari ancora competitivi. L’indagine evidenzia infatti che Palermo presenta un prezzo medio delle abitazioni pari a 1.196 euro al metro quadrato, tra i più bassi tra le grandi città italiane analizzate. Una condizione che consente a molte famiglie di continuare a trovare soluzioni abitative compatibili con le proprie disponibilità economiche senza allontanarsi dalla città.

Il dato conferma quindi la forte capacità attrattiva del mercato residenziale palermitano e il legame dei cittadini con il territorio urbano, in controtendenza rispetto a un fenomeno nazionale che vede sempre più acquirenti spostarsi verso comuni periferici e aree extraurbane alla ricerca di prezzi più accessibili.