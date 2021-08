L'ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE GIROLAMO RUSSO

“Riapre via Montepellegrino“: questo è l’annuncio fatto dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Girolamo Russo. Il presidente della II Commissione si è recato nuovamente sul luogo del cantiere, per un ulteriore confronto con gli Uffici comunali. Scambio di opinioni a cui erano presenti anche i rappresentanti della ditta appaltatrice dei lavori. Un dialogo che ha portato, almeno sembrerebbe, alla risoluzione del problema già nella giornata di domani, quando gli operai della ditta dovrebbero rimuovere le transenne e le protezioni all’area.

La storia del cantiere di via Montepellegrino

Un’epopea iniziata nell’ottobre del 2020, con l’inizio dei lavori sul tratto stradale. Interventi “gemelli” con quelli in atto su viale Regione Siciliana, per la messa in sicurezza del canale Mortillaro. Opere che, secondo le ultime previsioni, dovevano essere conclusi entro gli inizi di maggio. Ciò dopo l’approvazione del debito fuori bilancio approvato dal Consiglio Comunale per finanziare l’ultima tranche dei lavori. Ma, dopo essere trascorsi tre mesi, il cantiere è rimasto lì dov’era.

Un fatto che aveva comportato un primo sopralluogo della II Commissione in data 6 agosto. Qui i consiglieri hanno constatato lo stato dei luoghi, ascoltando anche le numerose lamentele delle attività commerciali della zona. A questo è seguito un secondo momento di verifica, svoltosi martedì 10 agosto, per capire lo stato di avanzamento dell’opera. Presenti i consiglieri comunale Giulio Tantillo (Forza Italia), Giulia Argiroffi (Oso), Fabrizio Ferrara (Gruppo Misto) e Girolamo Russo (Fratelli d’Italia). Ricognizione a cui hanno partecipato anche gli esponenti degli Uffici Comunali, che hanno certificato anch’essi lo stato dei luoghi, vandalizzati da ignoti. Una situazione a cui i rappresentanti di Sala delle Lapidi hanno chiesto subito una soluzione.

Le parole di Mimmo Russo (Fratelli d’Italia)

Risposte che è finalmente arrivata nel weekend di Ferragosto. Dopo un nuovo confronto con i dirigenti del Comune e con i rappresentanti della ditta coinvolta nei lavori, il presidente della II commissione Mimmo Russo ha finalmente annunciato la lieta notizia. “Ritengo che dobbiamo ringraziare la ditta che si è impegnata a consegnarci il cantieri. Da sabato i palermitani avranno quel diritto negato da circa un anno“.

Felicità, quella dell’alfiere di Giorgia Meloni a Palermo, che però lascia spazio anche alla necessità di tutelare in modo più incisivo l’interesse pubblico. “Spero che questo sia uno degli inconvenienti che abbiamo tolto e non se ne ricreino più. Ci deve essere una sinergia fra l’azienda che deve fare i lavori e il Comune. Ci deve essere un impegno preciso, si consegna alla scadenza. Si spera di fare delle gare con le penali, in modo qualora qualcuno non rispetta le giornate, si possa fare pagare ai responsabili i danni. E’ un momento bellissimo, domani è Ferragosto e consegneremo questo passaggio in via Montepellegrino“.