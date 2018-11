Domani 7 novembre scuole chiuse a Palermo. Lo ha deciso il Comune su relazione della protezione civile e dei tecnici dell’Amap a causa della crisi idrica che da tre giorni interessa la città a causa dell’intorbidimento delle acque degli invasi dovuta al maltempo di sabato e domenica scorsi. Terminata la fase di svasamento del fango dagli invasi del Poma e di Rosamarina svolta ieri e oggi si potrà procedere al ripristino del normale prelievo e dunque dell’erogazione.

Sono in corso analisi per verificare possibilità di utilizzo dell’acqua. In ogni caso la bassa pressione nella rete idrica della città durerdà in base alle zone non meno di altre 24/36 ore e dunque tutta la giornata di domani è a rischio.

La normale erogazione, se non ci saranno altri inconvenienti, riprenderà progressivamente nella giornata di giovedì per normalizzarsi venerdì come era stato già previsto questa mattina (LEGGI QUI)