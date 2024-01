Un giovane di 31 anni è stato accoltellato questo pomeriggio a Palermo in via Alate nel quartiere Partanna Mondello. Il giovane sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzini che per cause in corso di accertamento hanno colpito la vittima al torace.

Il ferito è stato portato in ospedale a Villa Sofia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Pare che il giovane ferito avesse rimproverato i ragazzini. E questi lo avrebbero aggredito con un coltello colpendolo al torace e alla spalla. Il giovane non sarebbe in gravi condizioni.

Il consigliere comunale Ottavio Zacco

“Esprimo la mia vicinanza alla famiglia, per fortuna non è in pericolo di vita – dice il Consigliere comunale Ottavio Zacco – Oggi più che mai bisogna aumentare il controllo del territorio e riaprire i centri educativi. Giusto per precisare, nella via dove è stato aggredito questo bravissimo ragazzo non ci sono locali e non c’è movida. Per molti la vita non ha più valore”.