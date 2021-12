Lo rende noto la società che gestisce la palestra

Prima il dissequestro avvenuto pochi giorni fa, ora la ripartenza. La palestra Virgin Active di via Ventura a Palermo riaprirà i battenti al pubblico il prossimo 7 gennaio. Lo rende noto la stessa Virgin Active che gestisce l’immobile.

La nota della Virgin Active

“Al termine di questo lungo periodo di attesa siamo felici che la vicenda si sia conclusa positivamente e possiamo finalmente annunciare la riapertura per le attività di allenamento del nostro club di Palermo, fissata per venerdì 7 gennaio”.

La nota continua: “Siamo da giorni al lavoro per accogliere al meglio i clienti e tornare a mettere in luce la passione e la competenza del nostro staff, che non ha mai smesso di credere in noi. Ringraziamo tutti i clienti che ci hanno supportato in questi mesi con messaggi di solidarietà e di grande fiducia”.

E conclude: “Sapere che il nostro club sia considerato un punto di riferimento per il benessere dei cittadini ci rende particolarmente orgogliosi così come poter contribuire alla valorizzazione del territorio. Siamo certi che la nostra visione di fitness e sport legati strettamente alla salute conquisteranno sempre più persone contribuendo alla diffusione di uno stile di vita sano e attivo”.

Il dissequestro

Arrivato poco prima di Natale, il dissequestro ha sbloccato la situazione. La Procura di Palermo ha restituito il plesso della Euro Real Estate Spa di Filippo Basile gestito dal noto marchio Virgin Active, che potrebbe riaprire già nei prossimi giorni dopo la sanificazione prevista per martedì prossimo.

In particolare è stata accolta dalla Procura la proposta della restituzione del bene con un limite di presenze massime giornaliere all’interno del plesso.

La soddisfazione dei legali della palestra

“Esprimono grande soddisfazione – dicono le avvocatesse Castellucci e Russo – anzitutto perché il protrarsi del sequestro avrebbe comportato il licenziamento di decine di dipendenti, facendo venir meno l’intero indotto, trainers e servizi correlati, che ruotano attorno al funzionamento di questa magnifica struttura sportiva. Virgin Active costituisce infatti, una importante realtà economica e imprenditoriale della nostra città, che finalmente viene restituita ai palermitani, a tutti gli sportivi che potranno ritornare a frequentare il Centro Fitness”.

Di fatto è stato seguito il suggerimento indicato dal giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato di trovare un accordo affinché la palestra funzionasse a scartamento ridotto.