Saranno al collegiale di Siracusa del 28 novembre

Sei giovani atleti della Waterpolo Palermo convocati per il collegiale azzurro

Il raduno si terrà a Siracusa il 28 novembre ed è riservato ai giovani siciliani nati 2006-2007

Il presidente Antonio Coglitore “Contenti di questo risultato, giovani sono nostro futuro”

Sei giovani pallanuotisti della Waterpolo Palermo sono stati convocati in nazionale. Diego Randazzo, Edoardo Allali, Francesco Pettonati, Andrea Piscitello, Gaetano Reina e Rocco Giacomazzi prenderanno parte ad un collegiale azzurro riservato agli atleti siciliani nati nel 2006 e 2007. Il raduno si terrà domenica 28 novembre a Siracusa. Gli atleti saranno agli ordini dei tecnici federali Stefano Piccardo e Massimo Tafuro.

In attesa dell’inizio del campionato di serie B, la società del presidente Antonio Coglitore si concentra dunque sui giovani. Dopo la vittoria dello scorso settembre del torneo internazionale HabaWaba, per la Waterpolo arriva un altro appuntamento importante, figlio del progetto sportivo che vede la collaborazione con l’Aquarius Trapani.

“Siamo contenti di questo risultato – dice il presidente Antonio Coglitore – i giovani sono il nostro futuro e sono certo che faranno bene in questo collegiale. Un plauso va fatto a tutti i tecnici e dirigenti della Waterpolo Palermo e dell’Aquarius Trapani, ma soprattutto ai genitori di questi ragazzi che ogni giorno si spendono per venire incontro alle complessità di questo sport”.

Il progetto con l’Aquarius Nuoto

Il progetto di collaborazione tra Waterpolo Palermo ed Aquarius Nuoto Trapani, prevede un reciproco scambio di atleti del settore giovanile mirato ad una crescita sportiva ed umana di tutti i ragazzi.

Svelati i gironi di serie B, si parte il 15 gennaio

La Waterpolo Palermo è stata inserita nel girone 4 della serie cadetta che scatterà il 15 gennaio 2022 con altre 9 formazioni. Di queste, altre 6 sono siciliane, Cus UniMe, Ossidiana, Etna Waterpolo, Polisportiva Acese, Waterpolo Catania ed Ortigia Academy unitamente a Rari Nantes Crotone, Nuoto Napoli 2000 e Rari Nantes Napoli.

La stagione regolare si chiuderà il 21 maggio. Le prime quattro andranno a disputare i play off mentre l’ultima retrocederà direttamente in serie C. La nona e l’ottava disputeranno i playout.